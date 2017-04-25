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Главная » Общество » Коноплянка продаст свою футболку, чтобы помочь больной раком девушке

Коноплянка продаст свою футболку, чтобы помочь больной раком девушке

Коноплянка продаст свою футболку, чтобы помочь больной раком девушке
Евгений Коноплянка / Фото ВВС

Стартовая цена за лот - 100 долларов

25.04.17 172
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Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку "Севильи", в которой он провел гол в ворота "Реала" в Суперкубке УЕФА-2016, для помощи девушке больной раком.

Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram, где выложил фото данного элемента экипировки. Стартовая цена за лот - 100 долларов.

"Друзья, наша помощь нужна 32-летней Михеевой Наташе из Днепропетровской области. Диагноз: Cr ovariorum St3 T3N0M0 (рак 3 стадии), прошла 10 процедур химиотерапии. Наташа не в силах оплатить дорогостоящее постоянное лечение и препараты из-за границы", - отметил Коноплянка.

По словам полузащитника, девушке нужны средства на проведение анализа опухоли на чувствительность к химиопрепаратам, а также - транскриптомный анализ и снова на процедуры химиотерапии.

"Аукцион будет проходить на страницах Instagram i Facebook, а закончится в 22:00, 5 мая", - заключил Коноплянка.

Напомним, в Украину доставили первую партию лекарств для онкобольных детей.

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