Коноплянка продаст свою футболку, чтобы помочь больной раком девушке

Украинский полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" Евгений Коноплянка выставил на аукцион футболку "Севильи", в которой он провел гол в ворота "Реала" в Суперкубке УЕФА-2016, для помощи девушке больной раком.

Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram, где выложил фото данного элемента экипировки. Стартовая цена за лот - 100 долларов.

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"Друзья, наша помощь нужна 32-летней Михеевой Наташе из Днепропетровской области. Диагноз: Cr ovariorum St3 T3N0M0 (рак 3 стадии), прошла 10 процедур химиотерапии. Наташа не в силах оплатить дорогостоящее постоянное лечение и препараты из-за границы", - отметил Коноплянка.



По словам полузащитника, девушке нужны средства на проведение анализа опухоли на чувствительность к химиопрепаратам, а также - транскриптомный анализ и снова на процедуры химиотерапии.



"Аукцион будет проходить на страницах Instagram i Facebook, а закончится в 22:00, 5 мая", - заключил Коноплянка.

Напомним, в Украину доставили первую партию лекарств для онкобольных детей.