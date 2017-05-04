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Главная » Общество » 12% болезней в мире составляют психические расстройства, - ВОЗ

12% болезней в мире составляют психические расстройства, - ВОЗ

12% болезней в мире составляют психические расстройства, - ВОЗ
Фото из открытых источников

В Украине нет национальных стандартов охраны психического здоровья

04.05.17 128
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По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) психические расстройства составляют 12% болезней в мире. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На долю психических расстройств приходится 12% глобального бремени болезней во всех странах мира. По оценкам экспертов ВОЗ, к 2020 году на их долю придется 15% жизни человека, потерянных из-за нетрудоспособности. Максимальный груз психических расстройств ложится на плечи наиболее продуктивной группы населения. Для экономического бремени психических расстройств характерно, что доля косвенных потерь значительно, в 2-6 раз, превышает прямые затраты на лечение", - сказано в сообщении.

В Минздраве при этом отмечают, что в Украине лица с проблемами психического здоровья в основном получают лечение в психиатрических стационарах, возможности амбулаторной помощи используются не в полной мере. Отсутствие национальных стандартов охраны психического здоровья делает невозможным проведение оценки эффективности по заранее разработанным критериям такой эффективности.

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