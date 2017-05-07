В воскресенье, 7 мая, в Киев прибыл последний участник Евровидения-2017 – представитель Португалии Сальвадор Собрал, который пропустил все репетиции конкурса из-за болезни. Об этом сообщают Українські новини.

Ранее сообщалось, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев лишь 7 мая на открытие конкурса. На первых репетициях его заменяла сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции.

В результат Сальвадор выступит на сцене МВЦ впервые лишь завтра утром, на генеральном прогоне, а уже вечером его ждет выступление перед жюри.

Напомним, в КГГА рассказали, какие документы брать с собой на Евровидение.