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Главная » Общество » В Киев прибыл последний участник Евровидения
В Киев прибыл последний участник Евровидения
Сальвадор Собрал / Фото: The Sun

В Киев прибыл последний участник Евровидения

Португалец Сальвадор Собрал пропустил все репетиции из-за болезни

07.05.17 1
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В воскресенье, 7 мая, в Киев прибыл последний участник Евровидения-2017 – представитель Португалии Сальвадор Собрал, который пропустил все репетиции конкурса из-за болезни. Об этом сообщают Українські новини.

Ранее сообщалось, что у певца проблемы с сердцем и он прибудет в Киев лишь 7 мая на открытие конкурса. На первых репетициях его заменяла сестра Луиза, которая является автором конкурсной композиции. 

В результат Сальвадор выступит на сцене МВЦ впервые лишь завтра утром, на генеральном прогоне, а уже вечером его ждет выступление перед жюри. 

Напомним, в КГГА рассказали, какие документы брать с собой на Евровидение.

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