Национальная эклектика. Что дала Украина представителям разных народов

Фокус расспросил представителей разных народов о том, что дала им жизнь в Украине и чем они сами обогатили украинскую среду

Украина — страна многонациональная. Рядом с людьми одних устоев и религий живут те, чьи бытовые принципы и вероисповедание имеют совершенно иной орнамент. Все влияют друг на друга и на общую культуру Украины.

Люди, чьи корни лежат в других странах, поделились своими историями и взглядами на процесс культурного обмена.

Армяне любят гордиться

— На пустой желудок разговор не пойдёт. И как вообще можно разговаривать об армянской культуре, не попробовав настоящего армянского шашлыка? — сразу поставил вопрос ребром Манвел Маилян, заместитель председателя Краматорской армянской общины.

Вот она, визитная карточка этого народа Закавказья, — его гостеприимство. Невозможно обойтись без него и нельзя отказаться. Иначе, во-первых, это будет первый и последний, может, даже и не начавшийся диалог. Собеседник обидится не на шутку. Во-вторых, вы действительно лишите себя самой маслянистой и самой зрелой брынзы, самого нежного мяса и самой не горькой редьки.

— А вы пробовали когда-нибудь матнакаш? Это наш национальный хлеб. Дословно переводится "растягивать пальцем", — указывает на пышную, ещё тёплую лепёшку Манвел.

Его семья переехала в Донецкую область после землетрясения в Армении в 1988 году. Отец Манвела Владимир Маилян был первым, кто начинал создавать армянскую общину в Краматорске. Помогал людям решать вопросы с гражданством и устройством на месте. Сегодня его сын несёт в массы культуру своего народа и, в частности, прививает горожанам любовь к армянской кухне.

Пожалуй, новые и аутентичные блюда — первое, что армяне подарили Украине. Это "цыплёнок тапака" (от названия сковороды, на которой его готовят, переводится как "плашмя"), долма, лаваш. Также они добавили в общий рацион обилие овощей, фруктов и зелени.

— Есть у нас и блюда, которые здесь ещё не распространены. Например, хаш — культовый суп. Это чисто мужское блюдо, потому что очень калорийное. Бульон из говяжьих ног варится целую ночь. Утром, часов в 6–7, сходятся гости. Им в тарелочку наливают суп с кусочком косточки и крошат в него сухой лаваш. После — хорошо бы часок отдохнуть, — сладко моргает Манвел. — Также мы очень любим варенье. Готовим его из всего: кизила, орехов, даже острого перца.

— Да ну…

Красный джем на кончике чайной ложечки. Однородная сладкая консистенция, но очень жгучий. Говорят, лучше всего идёт с твёрдым сыром и кофе.

Другая отличительная черта армянского народа — трудолюбие.

"Очень хотелось бы добавить Украине национальной гордости. Если бы украинцы гордо говорили о том, что они украинцы, нынешнего конфликта не было бы"

— У нас нет такого количества праздников, как у славян. Мы привыкли много работать (хоть и, да, любим хорошенько отдохнуть). Армяне — отличные ремесленники, кулинары, ювелиры, но встретить их можно во всех сферах. И мы очень гордимся известными армянами — Айвазовским, Каспаровым, Параджановым, Мхитаряном и другими. Мы вообще любим гордиться. Своими людьми, своими корнями. В каждом ищем армянина. Да и вообще считаем, что вечно можно разговаривать о трёх вещах: Армении, армянах и о чём-то третьем — это уже у каждого своё, — перечисляет председатель Краматорской армянской общины Ваге Мамиконян.

Культура этого народа не схожа с украинской. Люди невероятно дорожат её самобытностью. Живя далеко за пределами этнической родины, сохраняют язык, песни, танцы, традиции. Для того чтобы дети их перенимали, создаются специальные воскресные школы.

Но если речь за всё время переселения армян практически не изменилась, то некоторые моральные и бытовые устои стали несколько иными. Например, свой отпечаток на правилах внешнего вида наложила европейская мода. Принцип сдержанности остаётся ключевым, но носить совсем глухую одежду уже не обязательно.

— Это касается больше армян, живущих в эмиграции и в больших городах на родине. В сёлах до сих пор не то что недопустимы шорты и футболки, там, когда приходят гости или ты идёшь в магазин, нужно надевать рубашку и брюки, — рассказывает Ваге. — Ещё в Украине мы позволяем себе носить бороду. Здесь сейчас это модно. В Армении постоянно бреются, а если встретишь кого-то со щетиной, значит, у него траур.

Не редкость уже и смешанные семьи. К примеру, жена — украинка, муж — армянин. Однако, опять-таки, во главе всего воспитание и благопристойность женщины, уважение к супругу. Без этого подобный брак невозможен.

— Наши народы объединяет христианство, хоть у армян своя апостольская церковь и постоянная борьба за независимость. Очень хотелось бы добавить Украине национальной гордости. Если бы украинцы гордо говорили о том, что они украинцы, нынешнего конфликта не было бы. Кстати, хочется отметить ещё один важный момент в различии наших философий. У армян моду зарождают традиции, а у украинцев — мода даёт толчок к появлению традиций, — считает Ваге Мамиконян.

Завершая рассказ об армянском народе, скажу, что, на мой взгляд, его можно сравнить с тем же вареньем из острого перца. Его никогда не готовят много — нация сама по себе немногочисленная. Оно сладкое и жгучее, как и менталитет этих людей — радушный, но гордый.

У евреев больше одной правды

Трудно представить Украину без евреев. Без них у Одессы или Умани уже не было бы того неповторимого шарма, а Киев никогда бы не узнал вкус фалафеля, столь популярного сегодня у местных вегетарианцев.

— Сложно говорить, чего в украинской и еврейской культурах больше — отличий или сходства. Есть явный элемент перетекания. Он проявляется в музыке, кулинарии. Сразу и не скажешь, кто на кого повлиял — такими словами начинается наш диалог с помощником главного раввина Украины Давидом Мильманом.

Вот, например, у украинцев вареники, у евреев — креплах. Суть одинакова — тонкое тесто с начинкой. Кто у кого перенял? Сейчас уже никто и не вспомнит.

— А самую вкусную фаршированную рыбу, которую я пробовал, готовила нееврейская семья. Так и не поймёшь, кто кого научил, — стоя в молельном зале синагоги, рассуждает Мильман.

Зато очень чётко можно выделить влияние идиша на украинский язык. Так слово "кавун", обозначающее арбуз, многим кажется типично украинским, но нет. С еврейского оно переводится как "полосатый". То же самое со словом "гвалт" — насилие.

— Как-то я встретился с православным священником, и он обратился ко мне на идише. Я спросил: "Вы еврей?" Он ответил: "Нет, я из небольшого села, где, если не знаешь идиш, на рынок лучше не ходить". Часто он был базарным языком, — вспоминает Давид.

Также интересный факт по поводу музыки. В нашей стране традиционные мотивы лирические, спокойные, несколько грустные. При этом из мест, где осели евреи, пошли весёлые, динамичные мелодии.

"Сложно говорить, чего в украинской и еврейской культурах больше — отличий или сходства"

— Главное отличие культур заключается в том, что, во-первых, евреи стараются жить обособленно. Во-вторых, у нас есть определённые пищевые предпочтения — какие-то продукты не едим (например, свинину. — Фокус), а касательно других существует много принципов, ограничений, — констатирует Мильман.

При этом, что любопытно, невзирая на чёткие отличия в традициях, в советские времена жители Западной Украины нередко шли со своими семейными проблемами именно к раввину. У него даже был специальный день для приёма не евреев. Это обуславливалось тем, что большевистский режим старался нивелировать культ семьи, а в иудаизме она всегда занимала центральную позицию. Поэтому не мудрено, что раввин способен дать грамотный совет, напутствие.

— Можете выделить главную черту еврейского народа?

— Один человек пришёл к Шаммаю и сказал: "Перейду в иудаизм, если ты научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге". Шаммай схватил линейку, отлупил ею, и человек убежал. Но он оказался таким настойчивым, что пришёл к Гилелю с теми же словами, и тот ответил: "Не делай ближнему своему то, что ненавистно тебе самому". Вот и весь иудаизм. Остальное — комментарии". Прав и первый, и второй. Мы, евреи, знаем, что всегда есть больше одной правды, — абсолютно спокойным и уверенным голосом говорит Давид Мильман.

Он подчёркивает, что украинцы толерантно относятся к евреям. Многие спасали их в годы нацистской оккупации, рискуя при этом собственной жизнью. В частности, митрополит Андрей Шептицкий создал целую систему помощи преследуемым. Весь его дом был набит ими. И сегодня уровень антисемитизма в Украине крайне низок, чего в последнее время не скажешь о некоторых странах Западной Европы.

В Украине грузинская еда не по-настоящему острая

Грузины — модные гости в Украине в последние несколько лет. Отношения с ними становятся всё ближе. Официально у нас проживает 170 тысяч уроженцев Грузии.

— Мы никак не связаны с политикой, — сразу заявили нам в "Грузинской диаспоре". — Вернее, мы знаем всех соотечественников, задействованных там, но сами в ней не участвуем.

Преимущественно грузин куда больше привлекает бизнес, люди и сама украинская атмосфера. Много возможностей и ресурсов.

— Тут очень комфортно. Чувствуешь себя как дома, потому что люди кругом доброжелательные и открытые. Плюс ещё есть общий момент в религиозности стран. Правда, в Украине развито больше конфессий и сект.

Когда я впервые сошёл с трапа самолёта в аэропорту, то сразу понял: когда-нибудь я обязательно буду жить в этой стране, — широко улыбается президент организации "Грузинская диаспора" Николоз Гугешашвили.

Сколько раз он повторил, что любит Украину, посчитать было сложно. Но больше десятка точно.

— Мы любим эту страну, наверное, больше, чем некоторые украинцы,— полагает Гугешашвили.

Вот вам первый элемент грузинского менталитета — любвеобильность. Генацвале любят друг друга, любят украинцев, в особенности украинок, любят мир в целом.

— Кстати, да, женщины у вас прекрасные. На них хочется смотреть и смотреть. Неудивительно, что сейчас появилось много украино-грузинских семей, − подтверждает вице-президент "Грузинской диаспоры" Иракли Качарава.

Второе, чем отличаются грузины, — культом семьи. Она всегда будет во главе. Кстати, не исключено, что именно таким трепетным отношением к браку они и подкупают наших барышень. Ну и, само собой, умением красиво ухаживать.

"Нам хотелось бы ещё привнести сюда традицию, когда накануне Рождества дети ходят по правительственным домам и собирают сладости. Потом их отправляют в интернаты, раздают нуждающимся"

— Жена, как свечка, огонь которой нужно беречь, — не спеша протягивает Николоз Гугешашвили.

По его словам, у грузин низкий процент разводов. Они вкладывают в семью столько, чтобы сохранить её. Если какие-то проблемы, то решать их сходится вся родня.

— Безусловно, европейская культура имеет своё влияние, и некоторые пары таки расстаются. Это происходит чаще, чем 10 лет назад, но не повсеместно, — продолжает Гугешашвили.

Кто бы ни был в родственниках и где бы у грузин ни рождались дети, их будут воспитывать по национальным канонам. Мальчик должен быть мужественным и сильным, а девочка — домашней и мягкой. Но что такое Грузия и грузинский характер, в кабинете не объяснишь. Поэтому Николоз, как и многие другие грузины в эмиграции, отправляет отпрысков в страну чурчхелы и боржоми, дабы те лучше освоили язык и впитали народный колорит.

Раз уж упомянули грузинские блюда, нельзя обойти традиционные рестораны. Они сейчас очень популярны в Украине и, как отмечают руководители диаспоры, в некоторых из них готовят действительно по-народному вкусно. Однако если хачапури по-аджарски повар-грузин сможет одинаково приготовить и в Тбилиси, и в Харькове, то со многими другими блюдами это не выходит.

— Дело в особых специях и зелени, которых тут не найти, — поясняет Иракли Качарава.

Также он отмечает: тут еда не настолько острая, как в Грузии. Если приготовить в оригинальном варианте, то украинцы не смогут её есть.

А между тем грузин очень веселит борщ по классическому рецепту.

— Заказал первый раз борщ. Начинаю его кушать, а в ложке попалась фасолина. Думал, случайно. Потом ещё одна и ещё. Решил, что повар что-то перепутал. Но ресторан приличный, дорогой. Подзываю официанта, а он: "Так ведь положено, чтоб в борще была фасоль". Смешно вышло. Просто это как-то непривычно — у нас из фасоли отдельно готовят лобио, — смеясь, поясняет Николоз Гугешашвили.

Он признаётся: когда летает на родину, всегда возит друзьям украинское сало. Они очень его любят. Там такого, как у нас, не найти — грузинские свиньи не такие жирные.

Если Украина открыла генацвале вкус наваристого борща и пряного сала, то они ей привили манеру пить хорошее вино. Качественный продукт, который сюда поставляют грузины, живо находит своего покупателя.

"Мой папа украл маму в 17 лет. Это насилие. Определённо. Но они 30 лет вместе и счастливы"

— Нам хотелось бы ещё привнести сюда традицию, когда накануне Рождества дети ходят по правительственным домам и собирают сладости. Потом их отправляют в интернаты, раздают нуждающимся. Также планируем построить первую грузинскую церковь и дом культуры, которые были бы выполнены в традиционном стиле нашего народа. Это стало бы местом, где грузины могли бы собираться в Киеве. Пока же планируем устроить на День независимости Грузии большой национальный фестиваль с песнями, танцами и кушаньями. Там выступят и украинские артисты. Получится интересный симбиоз грузинско-украинской культуры, — делится планами Иракли Качарава.

Алико Абхази, живущий в украинской провинции, уважительно относится к стране, которая его приняла, но не забывает о том, что родился в солнечной Грузии, хоть и уехал оттуда совсем маленьким. Сегодня молодой мужчина прежде всего считает себя грузином. Паспорт с трезубцем на втором плане. Так вот, уклад украинского общества, который он наблюдает всю сознательную жизнь, идёт вразрез с его воспитанием.

— Для меня дико то, как живут многие славянские семьи. Муж лежит на диване перед телевизором, а жена еле плетётся с тяжёлыми сумками с рынка. Как это?

Вероятно, какой-то женщине повезёт и у неё будет рядом надёжное плечо Алико, который не допустит, чтоб его благоверная жила подобно ломовой лошади. Однако пока его семья играет с ним не то чтобы злую, но шутку. По грузинским правилам.

— Мой папа украл маму в 17 лет. Это насилие. Определённо. Но они 30 лет вместе и счастливы. У них не было никого, кроме друг друга. Мои старшие братья женятся на украинках. Мама завидует тому, что они живут в другое, более богатое и свободное время. Я ставлю в противовес её честь и их с отцом верность, о которых сегодня многие мечтают, но она всё равно расстраивается. Мне 26, я младший сын, и мать упорно пытается познакомить меня с дочерями своих подруг. Она настаивает на том, чтобы я женился на грузинке и обязательно жил с ними. Я хочу семью, но не с той, кого выберут мне родители, и не сию минуту. Я решил сам строить свою жизнь. И не собираюсь жить вместе с родителями и семьями моих братьев. Из-за этого у нас в семье много споров.

— "Вы — вся моя жизнь" причитает со слезами мама. Ей не объяснишь, что не стоит зацикливаться на детях, что пора уже жить для себя, что я взрослый самостоятельный человек, хоть она для меня очень важна, — разводит руками Алико.

В Украине люди моднее

Нельзя обойти стороной тот факт, что в Украине проживает много россиян. Об их жизни рассказала журналист Ирина Соснина.

— Я вышла замуж и переехала в Киев из Перми за полгода до Майдана. У меня не было никаких стереотипов, потому что я ничего не знала об этой стране. Первое, что бросилось в глаза, — здесь люди более вежливые. Если я не знала, куда идти, мне всегда объясняли, даже называли "солнышком", "зайчиком". Ещё для меня было большой неожиданностью, что в маршрутки не набиваются потоком, а заходят в порядке очереди. Даже в метро на эскалатор народ выстраивается в невидимую цепочку. В московской подземке нужно выстоять целую битву, — вспоминает Ирина.

По её словам, в ментальности россиян и украинцев есть очень чёткие различия. Последние более эмоциональные, громкие, не привыкли держать всё в себе.

— Также в Украине все хотят руководить, контролировать, гнут свою линию, вместо того чтобы объединиться. Это касается и политики, и быта, — считает девушка.

"В Киеве люди моднее, следят за мировыми тенденциями. Тут много талантливых дизайнеров и интересных брендов. Все одеваются разнообразно. В России же сейчас в тренде серп с молотом и двуглавый орёл"

Объединяет народы, к сожалению, коррупция. Только в Украине она более мелкая. Например, тут стараются отблагодарить врача даже за самую незначительную помощь. Притом что он сам даже не намекает. В России на взятках не размениваются. Там если дают, то за приличную сумму и только за существенную услугу.

— Нужно отказаться от привычки давать "благодарочку". Даже если у человека маленькая зарплата. Он делает свою работу, на которую добровольно согласился, — утверждает Соснина.

Естественно, она столкнулась с разницей языков. Ирина решила выучить украинский. Считает, что даже если специально не заниматься, а просто находиться среди носителей, слова всё равно запоминаются. Сегодня она уже может читать и говорить. С письмом, правда, пока сложновато.

— Когда только приехала, меня веселили слова "парасолька" — зонтик, "безлюдько" — отшельник, "безхатченко" — бездомный. Сейчас уже не так, — расплывается в улыбке Ирина. — Вообще хочу сказать, что знание украинского языка открывает возможности для освоения других. К примеру, польского и белорусского. Они очень схожи, автоматически начинаешь понимать и их.

Помимо языков, Ирина открыла для себя кладовую украинской музыки. В ней песни ещё не раскрученных исполнителей, о которых не знают за границей. Поэтому, находя какой-то очередной бриллиант, девушка делится им с российскими друзьями, так сказать, популяризирует в Пермском крае нашу культуру. А в Украине постоянно отвечает на вопрос: "Почему Россия так себя ведёт?" и поясняет особенности менталитета россиян, верящих телевидению и вбросам в соцсетях.

— Также нужно добавить, что в Киеве люди моднее, следят за мировыми тенденциями. Тут много талантливых дизайнеров и интересных брендов. Все одеваются разнообразно. В России же сейчас в тренде серп с молотом и двуглавый орёл, — говорит она.