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Главная » Общество » Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть

Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть

Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть
Фото из открытых источников

Самый положительный имидж у YouTube

19.05.17 2384
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Instagram больше других популярных социальных сетей заставляет молодых людей чувствовать себя подавленными и одинокими. Об этом сообщает lcmedia.com.ua со ссылкой на CNBC. 

Такие данные представители Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи получили, опросив 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет.

В рамках исследования были проанализированы YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Из этого списка самым положительным имиджем может похвастаться YouTube. Далее следуют Twitter и Facebook. А вот Instagram и Snapchat многие опрошенные связали с такими понятиями, как "одиночество", "депрессия", "тревога", "создание внешнего имиджа".

"Интересно, что Instagram и Snapchat оказались в конце рейтинга в контексте психического здоровья и благополучия - обе платформы направлены на изображения, и, по всей видимости, заставляют молодых людей чувствовать себя неполноценными и вызывает тревогу", - отмечает глава Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер.

Исследователи предупреждают, что соцсети могут усиливать проблемы с психикой у молодежи, но способны оказывать и положительное влияние.

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