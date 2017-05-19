Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть

Instagram больше других популярных социальных сетей заставляет молодых людей чувствовать себя подавленными и одинокими. Об этом сообщает lcmedia.com.ua со ссылкой на CNBC.

Такие данные представители Королевского общества общественного здоровья RSPH и Движения за здоровье молодежи получили, опросив 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет.

В рамках исследования были проанализированы YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter. Из этого списка самым положительным имиджем может похвастаться YouTube. Далее следуют Twitter и Facebook. А вот Instagram и Snapchat многие опрошенные связали с такими понятиями, как "одиночество", "депрессия", "тревога", "создание внешнего имиджа".

"Интересно, что Instagram и Snapchat оказались в конце рейтинга в контексте психического здоровья и благополучия - обе платформы направлены на изображения, и, по всей видимости, заставляют молодых людей чувствовать себя неполноценными и вызывает тревогу", - отмечает глава Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер.

Исследователи предупреждают, что соцсети могут усиливать проблемы с психикой у молодежи, но способны оказывать и положительное влияние.