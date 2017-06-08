В поисках счастья. Как научиться ценить каждую минуту жизни

Фокус отправился в философское приключение по Львовской области, чтобы найти счастливых людей и узнать у них, что же это за чувство такое, объяснить которое не могут веками

Существует одна известная буддийская мудрость: "Ты не можешь идти по Пути, не сделавшись сам этим Путём". Но как идти по пути счастья? Можно ли к нему подготовиться или его спланировать? Нет. Счастье нелогично. Объяснить его разумными доводами невозможно, а значит, структурировать, то есть пытаться уложить в какую-либо рацио­нальную систему, вряд ли получится. Ему можно лишь довериться. Именно поэтому, отправляясь во Львов, который украинцы по праву называют одним из городов, где дышится легче, я не искала заранее "экспертов", которые обычно и составляют обязательную часть любого журналистского материала. Уникальность формата этой поездки была в том, чтобы довериться потоку жизни: людям, которые будут встречаться на пути, своим размышлениям, возникающим после их слов, случайным фразам или даже надписям на рекламных плакатах, чтобы проверить, всё ли так случайно в жизни, или есть что-то, способное вести за собой и готовое давать ответы, если человек к ним стремится.

"Философское приключение" как формат, представляющий собой чистый экспромт, в котором отсутствует планирование как таковое, и был выбран в качестве способа, который ограничивается только одним правилом: быть открытым для нового, доверять мудрости жизни и главное — своей интуиции. Как оказалось, это работает. Пазлы всё же собирались в целостную картину ответа на вопрос, что есть настоящее человеческое счастье.

Пазл 1

Счастье — не самоцель

Подвыпивший философ

Первая подсказка о том, как идти по пути счастья, пришла уже в поезде из Киева во Львов. Молодая девушка, подруга соседа по купе, в котором мы ехали, завела разговор о цели нашей поездки во Львов. Мы не верили, что с выпившей молодёжью получится интересный разговор о счастье, и, отмахнувшись, пробормотали:

— Едем, чтобы найти счастье.

Но нас ждала первая нелогичность. И первый вывод, что о счастье могут знать и те люди, от которых не ждёшь ничего особо вразумительного. Девушка в спортивных штанах, выпивая из пластикового стакана горячительный алкогольный напиток (и не пиво), прокуренным голосом, сделав паузу, философски изрекла:

— А разве счастье может быть целью?

Счастье всегда имеет две равнозначные стороны, где каждая способна ценить другую

И дальше поведала свою историю о том, как нашла своё личное счастье, которое в этот момент спало в соседнем купе.

Действительно, многие воспринимают счастье как некий финиш, до которого просто нужно добежать, не обращая внимания на сам процесс бега. Но получает ли человек в результате то, к чему стремится? Всё же счастье — цель или процесс? Как правильно относиться к нему? Можно ли жить в ожидании счастья, или всё-таки оно не просто точка во времени, а некий протяжённый в пространственно-временном континууме путь, идя по которому осознанно, человек и способен обрести его. Да, к счастью нужно подготовиться. Но внешними ли делами? Или всё-таки пройдя некие внутренние стадии? Счастье ведь — это некое особое состояние, отличающееся от повседневного. А значит, ему вначале нужно открыться. Впустить в себя. Сделать частью себя.

Этот ход размышлений, возникший благодаря вопросу выпившей девушки, впоследствии определил, по сути, весь наш путь. Счастье нельзя оседлать или стать его хозяином. Оно не терпит власти над собой. Оно как океан, который невозможно загнать в рамки или выбросить из него лишние капли. Со стороны может казаться, что океан хаотичен, но его гармония в свободе и ценности каждой детали. Вся его суть в том, что каждая капля важна. Так и путь к счастью, на котором бесконечное количество сценариев, где каждая мысль, слово, звук и момент могут иметь значение. Главное — не мешать, а довериться и внимать главному режиссёру — Жизни. Она лучше знает, какие роли играть каждому из своих актёров.

Пазл 2

Счастье не для эгоистов

Народное счастье

Первая поездка на львовском трамвае помогла найти следующий пазл. Трамвай встретил нас огромными очередями людей, готовых в час пик купить билетик. А всё потому, что на каждой остановке женский голос шутливо и непринуждённо напоминал пассажирам об оплате: "Заплати за проезд — будь хорошим примером для других", "Заплати за проезд — будь честен с самим собой", "Хочешь качественной жизни — заплати за проезд". Такие незамысловатые фразы не только являются напоминалками, но и учат ответственности по отношению к городу, а значит, и к другим гражданам. Какое это имеет отношение к счастью? Прямое. У счастья тоже есть цена. Та самая ответственность, которая учит любить не только себя и свое эго, но и ценить то, что или кто является для человека причиной счастья.

Человек в истории. Ветеран Микола нашёл своё счастье в сохранении истории Львова

Счастье не возникает у тех, кто не готов к этой плате. Возможно, поэтому эгоистам сложно быть счастливыми. Ведь счастье всегда имеет две равнозначные стороны, где каждая способна ценить другую. Наверное, поэтому и критерии международного индекса счастья, по которому ежегодно объяв­ляются самые счастливые страны, так или иначе связаны с ответственностью и, как следствие, с уважительными, даже скорее партнёрскими отношениями государства и общества. Разве в государстве, где правители эгоистичны, возможны "наличие гражданских свобод", "чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне", "стабильность семей", "гарантии занятости", "низкий уровень коррупции", а также такие категории, как "уровень доверия в обществе", "великодушие" и "щедрость"?

Счастье народа в этом смысле ничем не отличается от счастья отдельного человека. Принцип один и тот же — народы счастливы, когда умеют ценить разнообразие, то есть уважать и принимать Других. Отсюда же и возникает несчастье у тех народов, где тоталитаризм и авторитаризм правит бал, где в людях не только не ценят индивидуальность, но и стремятся привести всех к пятидесяти оттенкам серого. Далеко ходить за примерами не нужно — достаточно посмотреть на ближайшего соседа.

Пазл 3

Счастье в моменте

Человек-история

В разговорах о счастье народов мы вышли на площадь перед главным зданием Оперы. Дедушка Микола с орденами на груди сидел возле стенда, на котором распечатанные на принтере чёрно-белые документы рассказывали прохожим об истории Львова. Это был первый человек, которого мы хотели спросить о счастье, поэтому немного волновались. Вопрос-то необычный. Но услышав наши слова о том, что мы исследуем счастье, правда, с третьего раза, поскольку Микола плохо слышал, ветеран разулыбался и ответил:

— Вы пришли по адресу. Я очень счастливый человек.

На наш вопрос, в чём же его собственное счастье, он, чуть поколебавшись, загадочно произнёс:

— Я собираю историю своего края.

От нас зависит, будем ли мы открыто смотреть вперёд, или продолжим оглядываться, находя для себя всё новые объяснения тому, почему мы не заслуживаем счастья

Последующие полчаса Микола не отпускал нас и рассказывал истории из своей жизни, которые объясняли события, происходившие с Украиной в прошлом веке, и взволнованно говорил о том, что никакие попытки сломить украинцев так и не возымели успеха у врагов:

— Всё менялось, а дух украинский оставался. И под поляками, и под немцами, и под москалями мы оставались собой! — заявил ветеран, показывая исторические фото из личного архива.

Было видно, как каждое мгновение, отпечатанное в его памяти, важно для него. Рассказывая, он будто боялся упустить любую мелочь или неважный штрих. Показывал дрожащими руками документы и всегда улыбался. Его счастье, видимо, действительно было в сохранении моментов истории. В его словах история края и Украины переплеталась с личными историями. Осознанно или нет, он описывал жизнь, как она есть, — историю эпохи через призму жизни конкретного человека.

Сказано было так много, что мы, попрощавшись с Миколой, шли и молчали. Но и тут Жизнь решила нам помочь, подарив следующую подсказку.

Только я заговорила о том, что нужно найти библиотеку, ведь где, если не там, могут быть спрятаны жемчужины мудрости, как мы увидели возвышающее перед нами старинное здание, в котором располагалась городская библиотека. С запахом из детства — запахом живых книг.

Мы зашли в святая святых библио­теки. С двух сторон на нас со стеллажей смотрели сотни книг украинских, российских и европейских писателей. А я всё надеялась увидеть какой-то знак. Словно знала, что здесь мы тоже должны что-то понять. Остановившись, я подняла голову, чтобы посмотреть книги на верхних полках, до которых читатели обычно не доходят. Сверху на меня смотрела книга. На её листах кто-то ручкой нарисовал: "Каждая минута жизни".

Я улыбнулась. Вот оно. Получасовую историю львовского ветерана Миколы Жизнь заботливо уложила всего в три слова. Суть счастья не просто в процессе, она в ценности каждого мгновения, каждой минуты жизни.

Секрет счастья. Слова на книге, которые помогли сформулировать ещё одну грань счастья

Пазл 4

Счастье и страдание

Плач Ярославы

Тарас Шевченко как-то сказал: "Невесело на свете жить, коль сердцу некого любить". Мудрость этого изречения мы смогли сполна прочувствовать уже в Старом Селе, куда отправились, чтобы расспросить о счастье людей, живущих за чертой города.

Первый человек, который попался на нашем пути, была продавщица в небольшом сельском магазинчике с незамысловатым названием "Продукты". За прилавком стояла высокая женщина лет 60 в синем рабочем фартучке. Первые же её слова сразу расположили нас к ней. На наши вопросы типа "Холодная ли у вас вот эта бутилированная вода?", кивая и растягивая гласные в словах, она деловито отвечала: "Нор-маль-ная, бе-ри-те!" Купив нормальную холодную воду, мы рассказали о нашем приключении в поисках счастья и спросили, счастлива ли она. Неожиданно заплакав, продавщица по имени Ярослава поведала нам свою историю.

— Я вам скажу как есть. Я несчастный человек. Я похоронила хорошего человека, любимого мужа, отличного семьянина. И нет такого дня, чтобы я не плакала. Семь лет назад он сел на комбайн, и всё. Трагическая случайность перечеркнула его жизнь и перевернула мою. У меня хорошие дети, внуки. Но вот так работаешь, а приходишь домой — и пустота. Знаете, как обидно бывает, когда видишь, как жёны идут с мужьями вместе в церковь. А тут не с кем. Очень тяжело…

Признаться, мы не были готовы к такой откровенной истории, да ещё и не ожидали, что вопрос про счастье может вызывать у человека такую боль. Но, выслушав наболевшее, мы, возможно, чуть-чуть, но дали ей надежду.

— Ярослава, но вы ведь были счастливы?

— Была! — оживилась она.

— А представьте, сколько людей, доживающих до вашего возраста, так и не смогли познать это чувство. А вы его испытали. Может, не стоит на этом останавливаться? Может, не нужно бояться жизни?

Говорить о счастье можно много, но сформулировать ощущения, которые испытываешь при этом, могут только те, у кого оно было внутри

— Вы знаете, — внезапно улыбнувшись, сказала Ярослава. — У меня в гороскопе сегодня было почти это и написано: "не бойтесь нового".

Мы в ответ закивали, что это отличный совет. Продавщица вытерла слёзы, смущённо улыбнулась, тяжело вздохнула и напоследок, вернувшись в образ продавщицы, деловито повторила, показывая на бутылку воды, которую мы купили: "А вода нормальная, хорошая!"

Выйдя из магазина, мы отправились дальше в путь по залитой солнцем просёлочной дороге. История Ярославы затронула важную тему страданий, которые неосознанно люди делают смыслом своей жизни, забывая о том, что, цепляясь за плохое, они лишь отодвигают то, что, возможно, ожидает их за углом, — счастье.

До Старосельской крепости, куда селяне посоветовали обязательно добраться, нам нужно было пройти примерно 3 км. Всю дорогу мы обсуждали историю Ярославы и пытались понять, как человеку выйти из этой ловушки страданий и страха перед новым. Неизвестность ли так страшит людей, страх смерти или опыт прошлых ошибок и опасение их повторить? Почему дети не боятся пробовать этот мир на вкус, исследовать его тайны? На эти вопросы хорошо ответил Сократ, а описал Платон в диалоге "Федон": "Бояться смерти есть не что иное, как думать, что знаешь то, чего не знаешь… Но не самое ли это позорное невежество — думать, что знаешь то, чего не знаешь".

Действительно, мы боимся, что не знаем, куда нас приведёт судьба, если сделаем тот или иной шаг в неизвестность. Но разве этот страх имеет смысл? Если мы не знаем, то почему уверены, что нас ждёт что-то плохое? Да, боль, утрата близких, страдания — это то, через что каждый из нас проходит в разные периоды жизни. Но тогда не значит ли это, что всё остальное в наших руках? И от нас зависит, будем ли мы открыто смотреть вперёд, или продолжим оглядываться, находя для себя всё новые объяснения тому, почему мы не заслуживаем счастья.

Счастливая неизвестность. Киевлянка Маша уверена, что счастье — когда ничего не нужно

Пазл 5

Счастье в неизвестности

Киевлянка-путешественница

История Маши, 21-летней девушки из Киева, которая стала для нас показательным примером того, как мыслит молодое украинское поколение, началась ещё до нашего с ней непосредственного знакомства. Впервые мы заметили эту девушку на залитой солнцем траве внутри Старосельской крепости. Она просто сидела и смотрела на небо. Одна. Тогда мы так и не подошли к ней, а пообщались с другими людьми, также отдыхающими на большом поле, огороженном полуразрушенными стенами крепости, которая ещё в далёком 1672 году выдержала осаду турок. Затем мы встретили Машу на просёлочной дороге, идущей к трассе, где ходят автобусы. Мы проезжали мимо неё на попутке. Потом ждали полчаса нужного автобуса, который подошёл как раз в тот момент, когда до остановки дошла Маша. И в автобусе мы наконец завели с ней разговор. Девушка рассказала, в чём для неё счастье и почему любит путешествовать одна:

— Я уже пять дней путешествую по Львовской области одна. Каждое место вызывает свои мысли. Вот многие не замечают красоты вокруг, а ведь нужно просто оглядеться. У всего есть своя атмосфера. Её просто нужно почувствовать. А счастье — оно есть. Я очень счастливый человек. Счастье — когда ничего не нужно, когда всё есть. Вот у меня есть работа, которую я люблю, вторая половинка. Но счастье ещё и в новом, неизвестном. Наверное, поэтому я и путешествую.

На мои слова о том, что многие, кого мы опрашивали, говорят, что их счастье — в семье, в здоровье близких, она подняла палец вверх и серьёзно произнесла:

— Семья, конечно, ценность. Но и я тоже ценность. Многие считают, что это эгоистично, но, по моему мнению, каждый ценен. И я тоже ценность для себя и своей семьи.

Мы удивлённо переглянулись, а Маша уверенно продолжила:

— А что вы удивляетесь? Всё моё поколение такое же. Да, безусловно, в каждом огороде есть свой сорняк, но в общем тенденция такова, что у современной молодёжи чувство собственного достоинства развито гораздо больше, чем у старшего поколения, которое ещё не отошло от советских стереотипов, когда считалось нормой не воспринимать себя как отдельную личность.

Счастье на двоих. Маргарита Алексеевна и её дочь Марина видят счастье в поездках вдвоём по Европе

Пока мы с Машей, перекрикивая шум мотора старого автобуса, мчащегося по разбитым сельским дорогам, обсуждали, почему люди так редко задумываются о счастье, сидящие вокруг пассажиры внимательно слушали. Кто-то с серьёзным видом, кто-то, улыбаясь, переглядывался с другими, словно неловко ему было невольно подслушивать чужие разговоры. Да ещё на такую необычную тему.

Маша же смогла своим примером продемонстрировать, как ощущает себя человек, который живёт настоящим, не боится того, что преподнесёт жизнь сегодня, и не страшится ошибок прошлого. А просто живёт, исследуя мир в его разнообразии.

Пазл 6

Счастье в семье

Мать и дочь

О том, что счастье нужно искать в семье и близких людях, за время нашего философского приключения мы слышали довольно часто. Но не каждому мы верили. На просьбу описать это размытое состояние счастья многие так и не смогли этого сделать. Говорить о счастье можно много, но сформулировать ощущения, которые испытываешь при этом, могут только те, у кого оно было внутри.

Рассказ Маргариты Алексеевны и её дочери Марины, которых мы встретили в одном из парков Львова, по сути, стал обрамляющей историей всего нашего путешествия. Они олицетворяли собой все пазлы, которые помогла нам собрать Жизнь: это и ценность каждого мгновения, и жизнь в настоящем, и стремление к новым приключениям, и любовь матери и дочери. Увидев их светящиеся глаза, мы сразу узнали в них счастливых людей.

— С 2011 года мы нашли новый смысл жизни — в поездках вдвоём по Европе, — говорит мама Маргарита Алексеевна. — Мне 73 года, и меня очень привлекают прогулки.

Её дочь Марина, улыбаясь, добавляет:

— А ещё мама, когда возвращаемся домой, любит писать картины, срисовывая фотографии, которые мы делали в поездке. По всему дому картины висят.

Философское приключение показало, что люди редко задумываются о том, что же для них счастье. А ведь это то, что делает нашу жизнь совсем другой — радостной, осмысленной, полной. Многие лишь живут в иллюзии счастья. Но есть и те, кто дарит его окружающим. В каком-то смысле счастливые люди заразны. Их открытость и полнота жизни, которую они олицетворяют, не может не передаваться другим.