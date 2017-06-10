Семейство медведей поселилось у замка Дракулы в Румынии

Румынские власти планируют поймать медведей и перевезти их в другое место

В Румынии закрыли доступ к одной из самых популярных достопримечательностей страны – замку Поенари, знаменитому благодаря легенде о графе Дракуле. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Румынские власти объявили о закрытии доступа к замку после того, как туристы, поднявшись по лестнице высотой в 1480 ступенек к развалинам замка, столкнулись с медведицей и ее тремя детенышам.

"Министерство охраны окружающей среды дало нам зеленый свет, чтобы поймать четырех медведей и перевезти в другое место, – сказал местный чиновник Эмилиан Драгнеа. – Но мы все еще не знаем, куда их отвезти".

В полиции считают, что внимание медведей привлекла еда, которую туристы оставляют после себя около замка.

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Отметим, что замок Поенари был построен в 13-м веке, а в 15-м веке перестроен и укреплен Владом III Цепешем, который сделал Поенари одной из своих основных резиденций. Во многих путеводителях замок Поенари называется "настоящим замком Дракулы", а не замок Бран.