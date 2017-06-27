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Главная » Общество » Экономисты подсчитали стоимость самого большого живого организма Земли

Экономисты подсчитали стоимость самого большого живого организма Земли

Экономисты подсчитали стоимость самого большого живого организма Земли
Большой Барьерный риф / Фото из открытых источников

Большой Барьерный риф ежегодно приносит экономике Австралии $4,8 млрд и обеспечивает 64 тысяч рабочих мест

27.06.17 348
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В компании Deloitte подсчитали прямую и косвенную прибыль, которую приносит Австралии существование Большого Барьерного рифа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Расчет экономической, социальной и культурной ценности рифа позволил экспертам примерно оценить рыночную стоимость самого крупного в мире живого организма.

Сегодняшняя стоимость рифа – $42 млрд. Он ежегодно приносит экономике Австралии $4,8 млрд и обеспечивает 64 тысяч рабочих мест.

Кроме того, существование рифа предоставляет материалы для исследования ученым, привлекает в Австралию туристов, что увеличивает прибыль авиакомпаний, и дает еще ряд преимуществ национальной экономике.

"Как крупнейший живой организм в мире, и одна из наиболее разнообразных и сложных экосистем планеты, Большой Барьерный риф по праву считается бесценным и незаменимым", – говорится в исследовании.

Большой Барьерный риф в последние годы страдает от "отбеливания". Оно связано с тем, что его кораллы теряют зооксантеллы. Это отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд, уверены ученые. Исследователи считают, что процесс угрожает самому существованию рифа.

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