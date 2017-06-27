Комиссия Киевсовета согласовала переименование проспекта Победы

Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно проекту решения, проспекту Победы предлагается вернуть историческое название - Брест-Литовский.
Общественное обсуждение переименования проходило на сайте КГГА с 16 ноября 2016 года по 16 января 2017 года.
"Участие в голосовании приняли 1172 человека. Из них 810 граждан, а это 69%, поддержали переименование проспекта Победы, остальные высказались против", - сообщили в пресс-службе.
Проект решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.
Напомним, проспект Победы с начала его застройки назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах получил название Брест-Литовского проспекта. Нынешнее название - с 1985 года.