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Главная » Общество » Комиссия Киевсовета согласовала переименование проспекта Победы

Комиссия Киевсовета согласовала переименование проспекта Победы

Комиссия Киевсовета согласовала переименование проспекта Победы
Фото: tov_tob.livejournal.com

Проспекту предлагается вернуть историческое название

27.06.17 262
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Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании проспекта Победы. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, проспекту Победы предлагается вернуть историческое название - Брест-Литовский.

Общественное обсуждение переименования проходило на сайте КГГА с 16 ноября 2016 года по 16 января 2017 года.

"Участие в голосовании приняли 1172 человека. Из них 810 граждан, а это 69%, поддержали переименование проспекта Победы, остальные высказались против", - сообщили в пресс-службе.

Проект решения будет рассмотрен на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, проспект Победы с начала его застройки назывался Брест-Литовским шоссе, в 1964-1985 годах получил название Брест-Литовского проспекта. Нынешнее название - с 1985 года.

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