Оптимизм по-одесски. Чему одесский взгляд на жизнь может научить Украину

Фокус отправился в Одессу, чтобы понять, что же такое одесский оптимизм, и выяснил, почему юмор никогда не проиграет контролю

Если театр начинается с вешалки, то путешествие в поисках одесского оптимизма стоит начать не с Дерибасовской, а с Привоза, рынка, который сами жители Одессы называют самым большим в мире. Спорить не будем, тем более что колорит этого южного украинского портового города открывается гостю в тот момент, когда он замечает одну маленькую деталь: для одесситов всё местное — "самое-самое". И лучше в это просто поверить.

Фокус отправился в Одессу, чтобы понять, что же такое одесский оптимизм, и выяснил, почему вишня имеет сакральное значение для одесситов, почему аферисты никогда не будут оптимистами, а юмор никогда не проиграет контролю.

***

Бывший моряк из Ленинграда Крокодил Гена 50 лет живёт в Одессе и считает её лучшим местом на земле

Современный Привоз, конечно, совсем не тот, о котором слагали легенды. Искромётные шутки и одесские торговцы, знаменитые своими прибаутками на грани фола, — этого здесь уже почти не встретишь, зато отчётливо видна культура базарной Одессы, в которой уже переплетены и местные традиции, и негласные правила жизни, принятые в среде обычных жителей.

Одна женщина на Привозе, торгующая мелкими бытовыми вещами, когда я задала ей вопрос, что для неё одесский оптимизм, ответила: "Продать побольше и денег заработать" и снова продолжила читать женский роман. Увидев мою улыбку, она, оторвавшись от книжки, мудро отчеканила: "А что делать ещё? Вот мой оптимизм, другого нет!"

Следующая продавщица была более многословна и ответила, что просто верит в то, что завтра будет лучше.

— Но планы никакие не строю, всё равно ничего не получается. Как оно есть, так и идёт. На всё Божья воля. Выше крыши не прыгнешь. Завтра будет день — будет пища.

И внезапно перешла на политику.

— Пока у вас в Киеве не поменяется вся эта порнография, ничего хорошего не будет. Вы были в "Рошене" у нашего? Видели, какой у него магазин?

— Может, он планку себе повыше поставил? — пытаюсь ей парировать.

— Да какая планка у него — по людским головам ходит. Сколько ребят жизнь свою подставляют в Донбассе, а они тут живут припеваючи.

Понимая, что обсуждение политики точно не приведёт к оптимизму, я сменила направление разговора.

— Может, у вас знакомые здесь есть, кто оптимист? — показываю на длинные торговые ряды в надежде, что она общается с другими продавцами.

И тут продавщица оживает и уже бодрым зычным голосом начинает звать базарных коллег по Привозу.

— Ленка, повернись ко мне — ты оптимистка?

— Пофигистка

— Я так и поняла.

— Вадим Петрович, вы оптимист?

— Сейчас уже нет. Я с полвторого ночи на ногах. Считай, две смены отпахал. Какой на фиг оптимизм к этому времени.

— Сейчас следующего, — поднимает она палец, обращаясь уже ко мне, загоревшись, видимо, сама неожиданным вопросом.

— Алёна, иди сюда ко мне. Ты оптимистка?

— А что, нет? — кидает на ходу подруга нашего местного "спикера" и быстро исчезает в толпе.

— Оксана, иди сюда. Ты оптимист? — не унимается она.

— Кое-где! — хитро улыбаясь, отвечает молодая блондинка.

— Серенький, Лёшка, ребята, вы оптимисты?

— Конечно! — ухмыляясь, отвечают ребята в рабочей униформе.

— В каком плане? — уточняю я, поняв уже, что в одесском оптимизме разобраться будет не так уж просто.

— А что вы хотите, чтобы я туда вложил? — с одесским говором отвечает, не задумываясь, один из ребят.

"Ох уж это одесское отвечать вопросом на вопрос", — думаю я про себя. И не успев задать новый вопрос, вижу, как ребята, взмахнув на прощание рукой, что-то весело обсуждая, потащили какой-то ящик с товаром прочь.

Казалось бы, ничего нового на Привозе не сказали, но в этих коротких ответах можно распознать несколько условных видов одесского оптимизма — реализм, пофигизм и сверхоптимизм. Первый — о том, когда человек не строит долгосрочные планы и выше крыши не прыгает, но всё же надеется на то, что завтра будет лучше. Второе — схожее. Но больше напоминает философию "как идёт, так и идёт". А третье больше похоже на то, какое определение даёт слову "оптимизм" "Википедия": "Взгляд на жизнь с позитивной точки зрения, уверенность в лучшем будущем. Оптимизм утверждает, что мир замечателен и из любой ситуации есть выход".

Аферисты — не оптимисты

Светлана с именем на бейдже "Соня" утверждает, что пессимисты в Одессе не работают официантами

Несмотря на то, что прежние ответы торговцев с Привоза были не слишком философскими, делать выводы о том, что на "самом большом рынке мира" нет философов, всё же рано. В продовольственной его части нам попался грузин-философ, сидевший сразу на нескольких ящиках и заметно выделявшийся среди торгующих овощами и фруктами продавцов своей гордой осанкой и серьёзным взглядом, которым он оценивающе оглядывал прохожих. Седовласый грузин, переехавший несколько лет назад в Одессу, изрёк:

— Оптимист никогда не должен думать, что всё будет плохо или что-то не так! Оптимистичный человек всегда побеждает. Так как верит, что из любой ситуации можно найти выход. Но! Человек, который играет в двойные игры, никогда не будет оптимистом.

— Хм! Интересный поворот! — удивляюсь я. — А что значит двойные игры? Как определить, что правильно, а что нет?

— Правильно — когда с тобой будут поступать так же, как ты поступаешь с другими. Вот был Янукович. Воровал. И какую дорогу нашёл для себя? Он убивает свою жизнь за деньги. Потому и сын у него погиб. Нужно смотреть наверх, но не забывать ещё и под ноги поглядывать. Смотреть, по какой дороге идёшь!

Грузинский философ с Привоза ненадолго замолчал, провёл рукой по своим густым чёрным усам и поставил жирную точку:

— Аферисты — не оптимисты.

Добавить к этому хлёсткому точному высказыванию мне было нечего. Да и мудрый грузин помог выйти на новый уровень понимания оптимизма. Я пыталась вспомнить истории людей, которые вели двойные игры. Все они действительно рано или поздно, заработав миллионы, жертвовали часто самым дорогим в своей жизни – близкими, семьёй и друзьями. Но главное — теряли оптимизм, ту внутреннюю лёгкость в жизни, которая является фоном для человека, знающего, что, несмотря на трудности, всё будет хорошо. И это неудивительно. Когда внутри сидит страх потерять накопленное или оказаться раскрытым в обмане, человек не может не стать подозрительным ко всему положительному в жизни. Эта же причина создаёт и предубеждение, что жизнь — таки несправедливая штука. Ведь если иначе, то придётся честно признаться себе, что всё, что ты заработал и нажил обманным путём, нужно вернуть. Получается, подозрительность и неверие в справедливость — то, что лежит на противоположной от оптимизма чаше весов. Таким образом, если следовать логике мудрого грузина, вывод такой: хочешь верить в лучшее — играй по-честному с жизнью. В противном случае всё, что светит такому человеку, — вечная подозрительность.

Вишнёвый оптимизм

Колорит любой среды формируется не одно поколение. Так и корни одесского колорита, а вместе с ним и особенного оптимизма, которым так славятся жители Одессы, нужно искать в традициях. Украинская культура начинается с вышиванок. Или с рушников. Именно они, как оказалось, несут не только сакральный смысл, но и отпечаток особенностей менталитета каждого региона Украины. В том числе и Одессы. Символы на рушниках, которые издревле вышивали девушки перед тем, как выходить замуж, являются ключами, по которым можно читать, во что верили в украинских семьях, что считали оберегами и даже чему поклонялись.

Исследовательница украинских вышиванок Валентина Сергеевна считает, что вишня — не случайный символ на одесских рушниках, а показатель колоритности менталитета местных жителей

Валентине Сергеевне Штельмах 80 лет, большую часть жизни она занимается исследованием символики рушников. Мы встретились с ней в одесском филиале философской школы "Новый Акрополь", где она презентовала свою книгу о символах рушников и показывала собранные со всех частей Украины разные их виды.

У неё есть рушники из Черниговской, Харьковской, Киевской и Одесской областей. При этом у каждого свой символизм. Так, на одних изображены сказочные птицы, которые оберегают нашу жизнь, представленную как дерево, а семья и любовь выглядят как чаша, которая вышита в форме цветка с большим раскрытым бутоном.

Валентина Сергеевна рассказывает, как однажды у одной женщины дома увидела половую тряпку, на которой еле заметно проступали узнаваемые символы. "Та женщина, — вспоминает исследовательница, — очень удивилась, когда я попросила её подарить мне эту половую тряпку". Впоследствии, когда ей удалось отреставрировать вышитые на ней символы, оказалось, что это огромное полотно, на котором изображён древний календарь хлебородов ещё времён трипольской культуры. С помощью разных символов на нём показаны не просто времена года и природные циклы, а месяцы и даже недели и дни, помогающие определить, когда нужно сеять, жать или собирать урожай.

Особенности одесского колорита, по мнению Валентины Сергеевны, тоже можно увидеть в изображённых символах.

— На рушниках, которые мне удалось найти в Одесской области, особые символы. Главная их отличительная особенность — это вишня. Для одесситов прошлых поколений она являлась символом здоровья, жизни и духовного начала. Можно сказать, что вишня — символ Бога и всего Живого. Вспомните "Вишнёвый сад" Чехова. Когда его срубили, жизнь замерла для главной героини.

Цветовая гамма на одесских рушниках особая. В отличие от рушников из других регионов Украины, которые обычно вышиты в умеренных тонах, на одесских представлено больше ярко-зелёного, голубого и малинового цветов. Что, по мнению исследовательницы, также демонстрирует особую одесскую экспрессивность и отношение к жизни.

Однако сейчас, как считает Валентина Сергеевна, Одесса уже не та.

— Когда я приезжаю в Одессу, хожу, как по чужому городу. Эта вся иноземщина на витринах, да и отношение людей друг к другу совсем другое. Той Одессы, про которую писали Паустовский и Бабель и пел песни Утёсов, уже нет. Мой муж, Юрий Николаевич, настоящий одессит, как-то написал такие слова об Одессе:

За чашкой доброго молдавского вина

Усталость дня на вешалку повесив,

Давай, не тратя много время зря,

Напишем песню, Мишка, об Одессе:

О моряках Одессы, о рыбаках Одессы,

О матерях, в которых светит свет надежды…

Авантюристы — оптимисты

"Я уходил от разума и шёл к чувству, от безопасности к авантюре, из реальности в мечту". Такими словами Эриха Ремарка можно, пожалуй, охарактеризовать суть одесситов-основателей, однажды сделавших этот город своей новой родиной. Можно ли сказать, что это тоже одна из граней одесского оптимизма? Авантюрист не следует правилам, он свободен от внутренних ограничений. Оптимист же тоже бросает вызов реальности, доверяя не людям, которые видят в жизни лишь страдания и боль, а чему-то внутреннему, свободному в себе. И для других он в какой-то мере авантюрист, потому что рискует стандартами ради собственной мечты, ради своей, совсем другой, непохожей на внешнюю, внутренней реальности.

Одесский юмор в этом смысле очень показателен. Одесские шутки нетипичны, в них есть всегда что-то, что ломает устои юмора. Об этом нам также сказала официантка с типичным одесским именем на бейдже "Соня" в одном из кафе под названием "Тюлька", в котором постарались воплотить неповторимый одесский колорит. Правда, позже она по секрету призналась, что на самом деле её зовут Света.

— Вы оптимист? – спросили мы официантку.

— Пессимисты официантами не работают, — улыбаясь, ответила Соня-Света.

Мы пожаловались ей, что так и не встретили коренного одессита в Одессе, на что она по-одесски пошутила:

— Хотите встретить одесситов, езжайте в Израиль или Америку.

Вадим и Вова уверены, что юмор — признак доброты

Одессит — понятие растяжимое

В Израиль и Америку мы решили не ехать, тем более, как оказалось, одессит — понятие растяжимое. Это не национальность, потому что в Одессе живут представители более 100 национальностей, а скорее состояние души.

С этим согласился и наш следующий герой — Крокодил Гена, которого мы встретили, спускаясь к пляжу. Он играл на гармошке у прохожих на виду старые одесские песни.

Крокодил Гена (в быту Геннадий Фёдорович) на вопрос, коренной ли он одессит, ответил:

— Я родился в Ленинграде, а в Одессе живу уже 50 лет. Если вы меня считаете одесситом, то я одессит! — ответил он.

Крокодил Гена 25 лет плавал на военных судах. Архангельск. Магадан, Сахалин, Америка, Африка — повидал весь мир, поэтому последующие его слова прозвучали обнадёживающе:

— Когда люди жалуются, что в Одессе плохо жить, я говорю: Украина — это рай на земле. Самое лучшее место в мире.

И дальше он поведал о своём понимании одесского оптимизма.

— Здесь все юмористы. У нас же обязательно 1 апреля все друг над другом шутят. Юмор всегда на первом месте. И несмотря на жалобы некоторых, в Одессе всё хорошо. Мне 84 года, работаю на трёх работах, и когда говорят, что денег нет, — люди, денег нет у лентяев. Вот, например, у меня 24 сотки. Привёз я недавно жене кучу черешни, она говорит: "Куда мне её девать". Отвечаю: "Раздавай людям, продавать мы не будем".

Потом заговорщически наклонился ко мне и сказал, обводя рукой вокруг:

— Я здесь хорошо зарабатываю. Кто трудится, тем в Одессе жить хорошо. Работы много.

Видя, что мне нужно что-то более интересное про оптимизм, он помолчал и потом промолвил:

— Вот вам мой оптимизм. Вы едете на машине. Красный свет — остановились, постояли. Едете дальше. Зелёный свет — вы не заметили и проскочили. Так и в жизни. Не обращайте внимания на неудачи. Смотрите только на удачу! Тогда вы будете оптимистом.

Оптимизм вне контроля

Получив позитивный заряд от Крокодила Гены, мы отправились на пляж. Море ещё было холодное, но народу на пляже собралось немало. Между отдыхающими ходили местные продавцы, торгующие креветками, копчёной рыбой и холодным пивом. Одна из местных зазывала покупать одесские "ништяки" запоминающейся кричалкой: "Молодё-ё-ёжь, кто забыл купить балдё-ё-ёж?"

Увидев, как она по третьему кругу проходит мимо, мы решили задать и ей вопрос, ради которого приехали в Одессу. Пришлось, конечно, задобрить её покупкой креветок. И загорелая одесситка рассказала нам историю.

"Наверное, мы добрые. Был бы человек злой, не родился бы в нём юмор. Реагировал бы очень остро и агрессивно. Доброта где-то рядом с опти­мизмом"

— Я когда-то проходила практику в Москве. Я вообще по образованию строитель. А там же нужно везде с паспортом ходить. А я привыкла, как здесь. Ну и останавливает меня полицейский: "Девушка, вас можно?" А я ему отвечаю с одесским говором: "Я вас слушаю. Можно — это как понять? Что вы хотели?". Говорит: "О, хохлушка. Говор одесский. Я был на море у вас". Отвечаю ему: "И я постоянно на море. Что вы хотели?" — "А что вы здесь делаете?" — "Работаю". — "Где?" — "На стройке". — "Ваши документы!" — "Так они дома!" – перехожу в наступление. — "Почему они дома?" — "А где их надо носить? В кармане у меня только деньги, больше ничего нет". — "Пройдёмте". — "Солнышко, что я там не видела. У вас там кофе есть, 100 граммов наливают? Тогда поехали. Нет? Тогда мне некогда, на работу опаздываю". — "Ну ладно!" Рассмеялся и отстал от меня. Так мы и решили вопрос, — заканчивает свою историю пляжная продавщица. — Вот он — одесский оптимизм. Он всегда побеждает любой контроль.

Женщина пожелала нам хорошего дня и снова пошла зазывать народ своей оптимистичной кричалкой: "Молодёжь, кто забыл купить балдёж?"

Добрый оптимизм

Получив заряд одесского солнца и пляжного "балдежа", мы поехали собираться на поезд. По дороге я думала о том, почему юмор бывает тонкий и плоский. От чего зависит чувство юмора и как оно связано с оптимизмом. Как бы в ответ на мой вопрос жизнь приготовила ещё один сюрприз.

Знакомство с одесскими ребятами Вовой и Вадимом было абсолютно неожиданным. Я стояла и разбиралась в навигаторе, как пройти на нужную улицу, а они попросили зажигалку. В результате пригласили на кофе. В доме, возле которого мы познакомились, они сдавали в аренду квартиру.

— Понимаешь, юмор — признак ума! — Вова начал объяснять издалека суть одесского юмора. — Человек без мозгов ведь и пошутить не сможет. По сути, чувство, шагающее рядом с оптимизмом, это, конечно, юмор. У нас в Одессе, например, юмор жизненный. Даже в совковые времена, когда был дефицит, сколько шуток ходило на эту тему.

И неожиданно, подумав, добавил:

— Наверное, мы добрые. Был бы человек злой, не родился бы в нём юмор. Реагировал бы очень остро и агрессивно. Доброта где-то рядом с оптимизмом. Мне так кажется…

***

Оптимизм действительно заслуживает отдельного изучения. В Одессе он уже не тот, коренных одесситов почти не встретишь. Но если юмор, авантюризм, позитивный взгляд на жизнь, несмотря на трудности как экономические, так и политические, помогают людям верить в лучшее, стоит подумать о том, что это то качество человека, развитие которого в себе может быть полезным и для всего украинского общества. Особенно сейчас. Человек должен определиться — жить, разочаровавшись, или знать, что даже если и возникают трудности, то лишь для того, чтобы последующий позитив воспринимался с большей радостью. Если на мир смотреть с улыбкой, он никогда не подведёт.