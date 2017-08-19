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Инфографика Дать или подождать. Как коррупция делает Украину похожей на Россию
Украинские чиновники говорят о непримиримой борьбе с коррупцией все 26 лет существования страны. Но особых успехов на этом поприще не видно. Фокус разобрался в причинах повального распространения взяточничества в нашей стране
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