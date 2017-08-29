Профессиональное выгорание стало проблемой века, - исследование

"Напастью века" можно назвать потерю смысла в профессиональной рабочей деятельности.

Издание Le Matin Dimanche, на которое ссылается ТАСС, совместно со швейцарской Федерацией психологов провели исследование, в ходе которого более 80% из 480 опрошенных экспертов заявили, что за последние десять лет швейцарцы стали чаще испытывать "страдания на работе".

Человеческое общение заменяется электронной почтой и документами, а креативность душится протоколом.

Негативно на самочувствии работника и результатах его труда сказывается также скучный характер профессиональной деятельности, не соответствующий его квалификации и устремлениям. В отличие от выгорания, в данном случае человек продолжает трудиться, но нередко в конце концов меняет место работы.

Исследователи указывают на появление феномена снижения отдачи на работе в силу того, что сотрудник разочарован в своем труде и не видит в нем смысла.

Как замечает психолог Катрин Васе, это состояние может затрагивать лиц вполне финансово благополучных, хорошо образованных, занимающих руководящие посты. Они перестают видеть смысл в своей работе и начинают воспринимать ее как абсурдную.



Окружающие воспринимают их как "успешных", из-за чего им трудно бывает поделиться с кем-то проблемами на работе. Они хотят сменить профессию на более практическую, где были бы осязаемо видны результаты — в частности, заняться ремесленным производством или социальной работой.



Большинство психологов советуют следовать в таких случаях "принципу реализма", не теряя баланса между своими желаниями и шансами на успех на новом поприще.

Напомним, 24 трюка для тех, кто хочет все успеть.