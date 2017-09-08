В Киевском метрополитене появится арт-поезд "Энеида"

Киевский метрополитен и Национальный художественный музей Украины запустят поезд "Энеида" с визуальной историей поэмы Ивана Котляревского. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Поезд будет курсировать в течение двух месяцев на синей ветке метро.

"Поезд "Энеида" - сателлит масштабного междисциплинарного проекта "Энеида", созданного в сотрудничестве с арт-центром Павла Гудимова "Я Галерея" и при поддержке Фонда семьи Загорий, который проходит в стенах Национального художественного музея Украины и продлится до 29 октября. Выставка аккумулировала около 200 выдающихся артефактов, относящихся к визуальным образам поэмы Ивана Котляревского из частных коллекций и 11 музеев Украины", - говорится в сообщении.

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О ключевых художественные интерпретациях "Энеиды" и контексте их создания расскажут 50 информационных постеров, которые будут размещены в вагонах.