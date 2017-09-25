К побережью филиппинского города Маасин прибило неизвестное науке животное. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Metro.
Длина тела"монстра" составляет около десяти метров.
Находку обнаружил и сфотографировал 42-летний местный житель.
Власти пока не могут определить вид странного морского создания, поскольку его останки находятся в слишком сильной стадии разложения.
В то же время, представитель местного Бюро рыболовства и водных ресурсов Юлиус Альпино считает, что жуткий "монстр" – просто кит, однако прямых доказательств этому пока нет.
Чиновники говорят, что гниющие останки животного могут оказаться опасными для горожан, поэтому тело "монстра" было решено похоронить в море.
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Неизвестный "монстр"
Фото: Pen News/Nujnuj Capistrano