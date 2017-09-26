Киев планирует за два года увеличить доходы от туризма в два раза

В 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте столицы должна составить 2,6%

Городские власти Киева планируют до 2025 года увеличить долю туризма в ВРП (валовой региональный продукт) столицы минимум до 2,6%. Об этом рассказал на брифинге первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, передает 112 Украина.

"Согласно Стратегии развития города Киева, туризм определен одним из приоритетов развития, цель – достичь не менее 2,6% от ВРП города до 2025 года", – подчеркнул Геннадий Плис.

Он также отметил, что пока экономика туризма составляет незначительную долю экономики Киева (по состоянию за 2015 год – 0,5%, в 2016 году – 1,2%).

Одним из капитальных проектов, реализуемых на данный момент в городе, является реновация Подола, исторического центра. Также в этом году планируют презентовать инвестиционный проект по реконструкции столичного Гидропарка, который, в частности, предусматривает строительство парка развлечений, подобного Диснейленду. И уже объявлен тендер на разработку технической документации на проведение работ по реконструкции киевского ипподрома.

Кроме того, в планах - создание веломаршрута Ирпень – Киев, системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов, строительство канатной дороги, обустройство экскурсионно-обзорной башни, спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове.