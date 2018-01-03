Гуманитарная помощь – единственная возможность обеспечить украинцев иммуноглобулинами, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Индийское правительство сделало подарок Украине к Новому году и Рождеству, доставив очень важный гуманитарный груз - более 130 тыс. доз специфических сывороток: 80 тыс. доз сыворотки против столбняка, 35 тыс. доз противостолбнячного иммуноглобулина, 900 доз противодифтерийной сыворотки, 14 450 доз противорабичной сыворотки, 1 500 доз лиофилизированного атитоксина противозмеиного. Все препараты имеют сертификат качества GMP", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что с 2014 года Украина испытывает нехватку сывороток и иммуноглобулинов из-за отсутствия регистрации. Так, лишь весной 2017 года были зарегистрированы два протирабичных иммуноглобулина израильского и украинского производства, а в отношении других специфических иммуноглобулинов заявок от производителей не подавалось.

В Минздраве пояснили, что министерство не может быть инициатором регистрации, а местные власти не могут закупать незарегистрированные препараты, в связи с чем гуманитарные грузы – это единственная возможность обеспечить граждан Украины сыворотками или иммуноглобулинами в случае необходимости.

Напомним, Минздрав предупреждает: не все лекарства в украинских аптеках полезны.