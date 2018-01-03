Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном

Программист Сергей Тихонов рассказал Фокусу о философии и уникальности искусственного языка toki pona, а также о том, почему современный мир ещё не готов объясняться на "языке добра"

120 слов, 14 фонем и философия, уходящая корнями в даосизм, — так могла бы звучать реклама языковой школы toki pona. "Язык добра" (буквальный перевод названия) появился на свет в Канаде 16 лет назад. За это время toki pona обзавёлся официальным сайтом, e-учебником и армией поклонников, активно использующих его для коммуникации. Несмотря на кажущуюся примитивность языка, его носители умудряются вести довольно оживлённые дискуссии, обмениваться шутками, создавать мемы и даже писать стихи.

У toki pona всё ещё нет платной языковой школы. Зато появилось несколько Telegram-чатов, Facebook-групп и каналов в YouTube, с помощью которых язык можно выучить и безвозмездно практиковать с несколькими тысячами таких же энтузиастов.

Один из них — украинский программист, известный в Сети под псевдонимом Сергей Тихонов (настоящего имени не раскрывает по личным причинам). В свободное время 33-летний харьковчанин не только оттачивает свои лингвистические навыки, но и помогает в этом другим "токипоновцам".

КТО ОН украинский программист, член закрытого Facebook-сообщества toki pona taso, члены которого общаются между собой исключительно на этом языке ПОЧЕМУ ОН разработал сайт-транслитератор для тех, кто изучает toki pona

Язык для гиков

Откуда вы узнали о toki pona?

— У одной популярной русскоязычной платформы есть раздел "Спроси меня о чём угодно". Пользователи делятся своими историями, другие юзеры могут задавать им какие-то вопросы в комментариях. Один человек написал: "Знаю язык toki pona". Меня это заинтересовало, и я нашёл в торрентах русский перевод учебника. Язык выучил за неделю. Мне хотелось бы изучать ещё эсперанто и ложбан, но на это не хватает времени.

Что именно привлекло вас в новом языке?

— Мне, программисту, нравятся минималистичные концепции, инструменты, которые можно повторно использовать для разных задач. Одна из особенностей toki pona — многозначность слов, конверсия. Одними и теми же словами, в зависимости от их грамматической роли и контекста, можно выразить разные вещи. То есть одно слово может выступать как существительным, так и прилагательным, глаголом или предлогом. Например, kiwen означает "камень", "металл", "твёрдый". А moku — "еда", "есть", "поглощать"; tan — "из", "от", "причина".

В английском языке мы тоже часто сталкиваемся с конверсией. Например, существительное call может стать глаголом: my call означает "мой звонок", I call — "я звоню".

— Многозначность некоторых слов в toki pona имеет философский смысл. Например, ike означает не только "плохой", "злой", но и "сложный", "портить". То есть сложное несёт негативный смысл. И наоборот: pona — "простой", "хороший", "восстанавливать". Если переводить дословно, "друг" (jan pona) — это "хороший человек".

Возьмите слово utala — "война", "спор", "драка". Словосочетание jan utala может означать как "солдат", так и "бандит" или даже "полицейский", в зависимости от уточняющего контекста. Изъяв его, получаем забавную игру с размытием смысла, когда язык заставляет задуматься: а какая в сущности разница?

Ограниченность словаря (словарь toki pona состоит из 122 слов. – Фокус) приводит к группированию схожих понятий в один термин. Вот пример: kili — "фрукт", "овощ". Соответственно, mi moku e kili означает "я ем фрукт" или "я ем овощ". Трудно сказать, какой именно плод стал нашей пищей. Но обычно этого достаточно в контексте беседы. Если же надо уточнить, можно добавить детали. Например, сказать: mi moku e kili sike loje suwi — "я ем сладкий красный круглый фрукт".

"Если угодно, toki pona — это объект современного искусства, лингвистическая инсталляция, которой можно любоваться, сквозь которую можно посмотреть на мир другими глазами"

Ещё одна особенность — гендерная нейтральность. В русском языке мы говорим "он пришёл", "она пришла", передавая информацию о поле субъекта даже тогда, когда она не требуется. Здесь же есть слово ona, которое означает местоимение третьего лица, независимо от грамматического рода или одушевлённости. Есть уточняющие слова, которые помогут выяснить пол, но они используются только там, где это действительно необходимо.

Как-то сумбурно получается, да? Кстати, это ещё один пример. Мы используем слово "сумбурно", чтобы вроде как замаскировать то, что на самом деле у нас получилось ike: то ли "плохо", то ли "запутанно". А в toki pona всё просто: ike — и есть ike.

Вы говорили, что в этом языке есть иероглифика.

– Причём в нескольких вариантах. Есть sitelen pona, официальная система знаков, предложенная Соней Лэнг в её учебнике toki pona – the language of Good. Второе название этого учебника — pu. Я написал простенький сайт для конвертации латиницы в sitelen pona.

Есть и другая система — нелинейное письмо sitelen sitelen, чем-то похожее на письмо майя. Это настоящее искусство. С дизайнером Джеймсом Флиром мы работаем над второй версией моего транслитератора, с элементами нелинейности, составными знаками, транслитерацией имён собственных. До релиза ещё пара месяцев.

Зачем вам это?

— Язык toki pona — моё хобби. Это язык для гиков, язык философский, который включает у человека рефлексию о мнимости различий между некоторыми вещами.

Возьмите, к примеру, цвета. В toki pona их пять: красный, синий, жёлтый, белый и чёрный. Остальные можно "добыть", комбинируя основные цвета. То есть розовый — это "белый красный", оранжевый — "красный жёлтый", серый — "чёрный белый".

Как в toki pona обстоят дела с числами?

— Это язык воображаемого мира, в котором величины никого особенно не интересуют. Есть wan – 1, tu – 2, luka – 5. Другие числа мы составляем из имеющихся с помощью арифметики. Соответственно, три — это tu wan, 2+1. А luka luka tu wan — 5+5+2+1 — это тринадцать.

Как обозначить 1984? А никак. Есть mute — много. Это для нас с вами важно, стоит что-то 1000 или 1300 грн. А в toki pona это mani mute или mani lili, в зависимости от контекста.

А как же тогда говорить об экономике или политике?

— Либо никак, либо низвести всё до простых категорий, попутно раскрывая суть вещей, которую в естественном языке заслоняет нагромождение сложных терминов.

Лингвистическая инсталляция

Каким был бы наш мир, если бы toki pona вдруг вошёл в моду?

"Одна из особенностей toki pona — многозначность слов. Одними и теми же словами в зависимости от их грамматической роли и контекста можно выразить разные вещи"

— Мне кажется, toki pona никогда не найдёт практического применения вне лингвистической среды. В противном случае стоит задать вопрос: "Каким бы стал toki pona, если бы вошёл в моду?" Язык обязательно претерпел бы такие изменения, что перестал бы быть тем, чем он сейчас является. Наверняка добавились бы слова. Сейчас за этим строго следят. Тем не менее постоянно происходят попытки придумывать новые слова.

У toki pona есть своя "лингвистическая полиция", которая пресекает его эволюцию?

— "Лингвистическая полиция" — это громко сказано. Основная идея toki pona — идея ограниченного словаря. В шахматах ведь не придумывают новые правила и новые фигуры (на самом деле придумывают, но такие игры перестают быть шахматами, обретают новую жизнь).

Эволюцию языка как раз никто не пресекает. Периодически открывают новые грамматические трюки. Если проводить аналогию с шахматами, то появляются всякие гамбиты, защиты, стратегии. Объясню на конкретном примере: tenpo suno la mi pali — "сегодня я работаю". Разберём предложение: tenpo suno — это "светлое время" (сегодня); mi pali — "я работаю". Частица la передаёт обусловленность правой части предложения левой частью. Она может переводиться как: "если…, то…", "когда…, тогда…".

Совсем недавно изобрели фразы mi la…, ona la… ("с моей точки зрения…", "с их точки зрения…"). Это заслуга сообщества. Есть и много других мелких фишек.

Как должен измениться мир, чтобы toki pona стал популярным?

— Люди должны больше увлекаться философией, быть более осознанными, более открытыми для новых идей. Интересная, не мной подмеченная мысль: "Спустя неделю погружения в toki pona ты думаешь, что изучил язык вдоль и поперёк, а через год понимаешь, что только начинаешь его изучать".

"Что мне это даст?" — наверное, главный вопрос, который появляется у человека, который впервые сталкивается с новым языком.

— Ничего, кроме фана. Язык toki pona — как шахматы. Не все в них играют и не все играющие могут объяснить, зачем им это нужно. Я знаю всего пять-шесть украинцев, которые могут объясниться на toki pona.

"Язык добра" можно также сравнить с необычным языком программирования, который служит скорее иллюстрацией каких-то классных идей. Например, есть сложный и дьявольски красивый Haskell. На dou.ua статистика зарплат умалчивает о вакансиях для Haskell-разработчиков, потому что бизнес выбирает более грубые, но простые технологии: РНР, JavaScript, C#. Кто изучает Haskell? Гики, иногда математики, которых привлекает концепция этого языка.

Если угодно, toki pona — это объект современного искусства, лингвистическая инсталляция, которой можно любоваться, сквозь которую можно посмотреть на мир другими глазами. Конечно, не все, кто вступает в группы по изучению toki pona, действительно начинают им заниматься. Для этого нужна какая-то сумасшедшинка.