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Главная » Общество » Наименьшим спросом в Киеве пользуется станция метро "Днепр"

Наименьшим спросом в Киеве пользуется станция метро "Днепр"

Наименьшим спросом в Киеве пользуется станция метро "Днепр"
Фото: tov_tob - LiveJournal

 "Лесная" - самая популярная станция 

09.01.18 583
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В 2017 году киевским метрополитеном воспользовались полмиллиарда пассажиров. Наиболее востребованной в прошлом году уже традиционно стала станция "Лесная".

Наименьшим спросом на Святошинско-Броварской линии пользовалась станция "Днепр".

Об этом стало известно из сообщения 44.ua, в котором ссылаются на пресс-секретаря КП "Киевский метрополитен" Наталью Макогон.

"За 12 месяцев 2017 года киевским метро воспользовались 498,4 млн пассажиров. В 2016 году - 484,6 млн пассажиров. То есть наблюдается увеличение на 2,8%. Средний пассажиропоток 1,3 млн: колебания от 1 млн до 1,6 млн пассажиров ежедневно", - сообщила Макогон.

По данным пресс-службы КП “Киевский метрополитен”, наиболее загруженной уже традиционно стала станция “Лесная”. За год им воспользовалось более 21,4 млн киевлян и гостей столицы. Наименьший спрос на красной линии у станции “Днепр”. Она приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек.

Второй по загруженности остается "синяя линия". В прошлом году ею воспользовались 172, 6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции “Минская” (более 17 млн за год), минимальный - “Почтовая площадь” (4,3 млн).

"Зеленой линией" за год проехалось почти 117 7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях “Лукьяновская” (14,6 млн) и “Позняки” (14,1 млн), меньше всего на этой линии пользуются станцией “Красный хутор” (1,6 млн).

Напомним, на новое столичное метро в проекте бюджета выделено 5,8 млрд грн.

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