От кори умер восьмой человек в Украине

В четверг, 18 января, в Украине от кори умер ребенок. Он стал восьмой жертвой болезни в стране. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству, передает Украинская правда.

"Вчера стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори ", - сообщила Супрун.

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Она напомнила, что дети и взрослые очень трудно переносят корь, и только вакцинация создает иммунитет от этой болезни.

Напомним, в 2017 году заболеваемость корью выросла в 43 раза.