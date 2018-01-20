Порошенко: Киборги - символ Украины, которую невозможно победить

Президент Украины Петр Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, который невозможно победить. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши "Киборги" - символ Украины, которую невозможно победить. Ведь за нами "правда и слава, и воля святая", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта.