В Facebook разуверились в пользе соцсетей для демократии

В компании не могут гарантировать, что в этой области положительное влияние социальных сетей преобладает над негативным

Компания Facebook не может гарантировать положительное влияние социальных сетей на развитие демократии. Об этом заявил менеджер компании по продукции Самид Чакрабарти, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Я хотел бы гарантировать, что положительное преобладает над негативным, но я не в состоянии этого сделать", – отметил Шакрабарти.

Он также пообещал, что Facebook будет делать все возможное, чтобы прекратить возможное вмешательство в выборы с помощью соцсетей Россией или кем-либо другим.

Чакрабарти выразил сожаление по поводу ситуации с президентскими выборами в США 2016 года, когда российские агенты распространили более 80 тысяч постов, которые достигли аудитории в свыше 126 миллионов людей в течение последних двух лет.

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Напомним, распространение фейковых сведений в социальных сетях, которые вводят пользователей в заблуждение, стали важной темой на международном уровне. Поводом для этого стали обвинения в сторону России в попытках вмешаться в выборы в США, Великобритании и Франции. Кремль всегда опровергал все обвинения в свой адрес.

Следующим тестом для социальных сетей станут парламентские выборы в Италии, которые состоятся в марте этого года.