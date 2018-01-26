Половина украинцев в 2017 году не прочитала ни одной книги, - опрос

В 2017 году менее половины украинцев (43%) прочитали хотя бы одну книгу. Большинство же опрошенных заявили, что за год не прочли ни одной книги (51%), либо затруднились ответить на этот вопрос (6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Социологи отмечают, что в течение последнего года склонность к чтению книг чаще проявляли женщины, чем мужчины (48% против 38%); люди с высшим образованием, чем со средним (57% против 31%).

Наиболее высокий удельный вес читателей книг встречается среди жителей областных центров (53%), а наиболее низкий – среди жителей сельской местности (37%).

В региональном разрезе более высокий уровень чтения книг демонстрируют жители востока и центра страны (соответственно, 49% и 46%), в то время как в южных областях Украины удельный вес читателей книг наиболее низок (34%).

Среди украинцев, которые читают книги (43% населения страны), в среднем, каждый за год прочитал 7 книг. При этом следует иметь в виду, что одна половина читателей прочла за год от 2-х до 10-ти книг, а вторая условно делится на две равные части: а) демонстрирующих сравнительно низкие объемы чтения (менее 2-х книг в год) и б) демонстрирующих сравнительно высокие объемы чтения (более 10-ти книг в год).

Опрос проводился в период с 27 октября по 9 ноября 2017 года. Опрошено 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу поселения и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.