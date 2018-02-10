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Главная » Общество » Вятрович: Декоммунизация в Украине фактически завершена
Вятрович: Декоммунизация в Украине фактически завершена
Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Вятрович: Декоммунизация в Украине фактически завершена

Только памятников снесли около 2,5 тысяч

10.02.18 57
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Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена. Об этом он сказал в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода

По словам Вятровича, декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. В Украине произошло переименование около тысячи населенных пунктов. Это почти все населенные пункты, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, которые также подпадают под действие закона о декоммунизации, заявил он. 

В Украине демонтировали почти все памятники Ленину. 

"Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильич, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно, мы можем реагировать только по факту выявления этих памятников. Из тех памятников, что мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет", – рассказал Вятрович. 

Ранее Владимир Вятрович рассказал о декоммунизации памятника "Родина-мать" в Киеве. С монумента срежут герб СССР, при этом щит останется на прежнем месте. 

Напомним, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла правительственный законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.

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