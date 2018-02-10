Продавцам сувениров на Андреевском спуске предложили "переместиться"

Они считают, что Аллея художников - не "рыбное место"

Андреевский спуск в Киеве – место концентрации туристов, посоревноваться с ним в Украине может разве Площадь Рынок во Львове. Но меньше, чем за месяц, эта часть столицы станет совсем другой.

Об этом сообщает 24tv.ua.

"Департамент городского благоустройства и КП "Киевблагоустройство" раздали предписания и предупредили предпринимателей, что до 1 марта им нужно переместиться", – отметил и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев.

Причина в том, что палатки с сувенирами расположены вплотную к школе, поэтому некоторых родителей возмущает такое соседство.

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Впрочем, жалобы родителей – не единственный повод убрать МАФы. Столичные власти отмечают, что предприниматели торгуют без разрешительных документов. Сами сувенирщики своей вины не признают и категорически не хотят переезжать на предложенную Аллею художников, поскольку, по их словам, там "не рыбное" место.

Там уже почти завершились работы по реконструкции. Для продажи сувениров установили специальные стороны.

Напомним, петицию о сносе часовни УПЦ МП поддержали в Киевсовете.





