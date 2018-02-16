Директор Элита центр попался на вымогательстве

Злоумышленники "решали" за большие деньги проблемы, которые сами же и создавали

Столичная полиция задержала группу лиц за вымогательство у пострадавших в строительной афере 50 тыс. долларов.

Согласно преступной схеме, одну и ту же квартиру в недострое реализовывали сразу нескольким покупателям. После этого директора строительных компаний за вознаграждение решали спорные вопросы с недвижимостью.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции Украины в Facebook.

15 февраля оперативники задержали одного из фигурантов дела у Оболонского суда, а еще одного по месту его проживания.

В настоящее время проводятся следственные действия в офисах строительных компаний и по месту жительства фигурантов дела. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.

Киевская прокуратура в Facebook сообщила, что вымогательством занимались директор "Элита центр" и его сообщник.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости "Элита центр", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что директор "Элита центр", действуя в сговоре с руководителем "Строительно-инвестиционной компании" ПСП ЛТД", требовал 50 тыс. долларов от владельца квартиры в новостройке "Элита центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

"Злоумышленники за указанное вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о не открытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыве существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области задержали организаторов "подставных" ДТП.