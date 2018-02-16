Образование в Украине: начинается разработка электронных учебников

В Министерстве образования и науки анонсировали разработку электронных учебников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.
Продолжается разработка процедур экспертизы и отбора электронных учебников, а также механизмов государственного финансирования. Работа ведется в рамках Концепции Национальной образовательной электронной платформы.
"Начинается публичное обсуждение проекта положения об электронных учебниках... Первая версия Концепции была принята 15 декабря 2017 года на заседании рабочей группы с участием министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Проект положения об электронных учебниках для публичного обсуждения подготовили совместно Институт модернизации содержания образования и Офис эффективного регулирования (BRDO) при участии стейкхолдеров, в частности производителей образовательного контента и представителей учительского, родительского и научного сообществ", - отметили в ведомстве.
Главная цель, которую ставит перед собой Министерство образования и науки, – создать в Украине современный сектор инновационной экономики.
Напомним, Кабмин согласился продлить переходной этап имплементации языковой статьи об образовании.