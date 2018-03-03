Киев отменил запрет на болгарскую вакцину БЦЖ

Расследование доказало отсутствие связи вакцинации со смертью младенца в Сумской области

Гослекслужба отменила распоряжение о временном запрете болгарской вакцины БЦЖ после того, как расследование доказало отсутствие связи вакцинации со смертью младенца в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении Минздрава от 3 марта.

"Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении Минздрава говорится о том, что вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, качественная и безопасная.

После летального случая вакцина была преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцину БЦЖ против туберкулеза детям вводят в первые дни после рождения, ревакцинация - в 7 лет.

Напомним, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину БЦЖ. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. Причина: в службу поступило сообщение от Белополькой райбольницы о том, что после иммунизации умер ребенок. Ему ввели вакцину БЦЖ серии 297, которую произвела болгарская компания BB-NCIPD Ltd.