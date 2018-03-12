Минобразования хочет ввести в старших классах экспериментальный предмет

В новом учебном году ученики 10-х классов в рамках эксперимента смогут изучать интегрированный курс "Естественные науки", который объединит шесть предметов. Письмо с приглашением для школ поучаствовать в пилотном проекте Минобразования разослало во все областные управления образования, сообщает пресс-служба министерства.

"Экспериментальные программы разработаны для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Поэтому курс может преподаваться только для учеников, которые не планируют сдавать ВНО по естественным предметам. Преподавать курс смогут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации", - говорится в сообщении.

Коллегия Минобразования уже одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса. В каждой из них изучение курса базируется на знаниях и компетентностях, которые получили ученики в основной школе. Планируется, чтобы даже тот выпускник, который не специализируется на естественных науках, смог сформировать целостное представление о мире, получил представление о широком спектре научных идей астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

Напомним, Минобразования хочет внедрить новый механизм зачисления детей в школы.