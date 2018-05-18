Супрун хочет отменить выдачу разрешений на целительство

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной. Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

На данный момент украинское законодательство определяет народную медицину как методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, устоявшиеся в народных традициях и не требующие государственной регистрации.

"Что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения - доказательной медицине неизвестно. Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в этих традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов", - отметила министр.

Она добавила, что раз современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, то ее не должен признавать закон и государство.

Подготовленный законопроект предусматривает отменить выдачу специального разрешения на занятие народной медициной. Также он запрещает рекламу народной медицины.

Супрун пояснила, что принятие законопроекта не будет означать запрет народной медицины. Однако тогда деятельность людей, которые ее практикуют, не будет признаваться законом как метод лечения.

Напомним, министерство здравоохранения разработало законопроект, который должен упорядочить рекламу лекарственных препаратов и прекратить манипуляции относительно их свойств.