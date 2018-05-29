45% украинцев не исключают, что фальсификации результатов ВНО возможны. Среди родителей, чьи дети уже проходили оценивание, уровень недоверия выше, чем у остальных опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Только 26% украинцев смогли твердо ответить, что уверены в невозможности фальсификаций. Самый высокий уровень недоверия продемонстрировали жители западных областей. Мужчины не доверяют ВНО больше, чем женщины. А люди в возрасте 46-55 лет больше, чем все остальные возрастные категории.

Опрос проводился 3-8 мая 2018 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Напомним, в МОН рассказали, как будет проходить ВНО в магистратуру. Специальные экзамены будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" и "Международные отношения".