Готов ли мир к войне: The Economist о настроениях обществ сражаться за свое государство

Многие страны после мировых и холодных войн отказались от обязательного призыва. Теперь времена изменились и в армию нужны люди, но возникает проблема с готовностью молодежи присоединятся.

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Современная молодежь индивидуалистическая, ориентированная на карьеру и с неохотой присоединяется к армиям. Европа и другие страны меняют подход к обороне, но готовы ли воевать общества. Издание The Economist проанализировало, насколько люди готовы к боевым действиям за собственное государство.

В горячих точках по всему миру и вокруг них возникает вопрос, как получить больше людей в форме. Некоторые страны возвращаются к обязательным призывам для юношей. Обычно это означает, что гражданских принуждают к службе в армии. В начале 20 века доля стран мира с обязательным призывом была 80%. В середине 2010-х годов этот процент снизился до менее 40%. На смену призыву приходила профессиональная служба в армии по контракту. Но пока западные страны упраздняли призыв, РФ, Иран и КНДР наоборот наращивали армию. Теперь Западу тоже нужно наращивать численность армии, но желающих меньше.

Планы нарастить численность Вооруженных сил в мире Фото: The Economist

В Израиле служба в армии является центральной опорой государства. После атак 7 октября около 300 тысяч израильтян покинули гражданскую жизнь и стали в строй. В настоящее время Израиль хочет продлить срок службы мужчин до трех лет и увеличить возраст призыва для резервистов до 45 лет.

Между тем, в Азии Тайвань должна готовиться к возможной войне с Китаем. В 2022 году Тайбэй продлил военную службу с четырех месяцев до года. В настоящее время у них только 169 тысяч бойцов личного состава, а в Китае их 2 млн. Южная Корея, где военная служба не пользуется популярностью, производятся изменения. Срок службы сокращен до 18 месяцев, зарплаты повышают, а правительство хочет нанимать больше женщин.

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Кому воевать до конца. Названы главные условия для демобилизации в ВСУ

В издании приводят данные опроса Всемирного исследования ценностей, которое за годы задает людям один вопрос "Были бы вы готовы воевать за свою страну?" В Нидерландах, например, только 36% населения 16-29 лет готовы воевать за свое государство.

Готовы ли вы воевать за свою страну Фото: The Economist

Это отчасти ожидаемо. По мере того как страны становятся богаче, их граждане, как правило, меньше стремятся жертвовать собой ради нации. Немецкий политолог Герфрид Мюнклер назвал западные демократии "постгероическими" обществами, в которых "высшей ценностью является сохранение человеческой жизни" и личного благосостояния.

Также очевидно, что страны по типу Германии, Японии или Италии не хотят воевать, потому что были агрессорами в мировых войнах. Так же Испания или Португалия не желают сражаться спустя десятилетия диктатуры. Выделяется готовностью сразиться за свою землю Франция — там 58% населения готовы воевать. Другие состоятельные страны по типу Дании, Финляндии, Норвегии или Швеции также готовы воевать. Авторы объясняют это близостью к РФ.

Рекрутеры в армии имеют проблемы с наймом людей, потому что современная молодежь имеет широкий выбор своей карьеры. Им сложно конкурировать с частным сектором. Поэтому иногда используются TikTok и блогеры для создания роликов о службе в армии.

Напомним, СМИ писали, может ли Украина воевать без мобилизации младших бойцов.

Также сообщалось, что 17 апреля в Великобритании прогремел взрыв на заводе, ремонтирующем артиллерию ВСУ.