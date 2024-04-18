Чи готовий світ до війни: The Economist про настрої суспільств битися за свою державу

Багато країн після світових і холодної війн відмовилися від обовʼязкового призову. Тепер часи змінилися, і в армію потрібні люди, але виникає проблема з готовністю молоді йти в армію.

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Сучасна молодь індивідуалістична, орієнтована на карʼєру та неохоче приєднується до армій. Європа й інші країни змінюють підхід до оборони, але чи готове воювати суспільство. Видання The Economist проаналізувало, наскільки люди готові до бойових дій за власну державу.

У гарячих точках по всьому світу й навколо них виникає питання, як отримати більше людей у формі. Деякі країни повертаються до обовʼязкового призову для молодих юнаків. Зазвичай це означає, що цивільних примушують до служби у війську. На початку 20 століття доля країн у світі з обовʼязковим призовом було 80%. У середині 2010-х роках цей відсоток знизився до менш як 40%. На заміну призову приходила професійна служба в армії за контрактом. Але поки західні країни скасовували призов, РФ, Іран і КНДР, навпаки, нарощували армію. Тепер Заходу теж треба нарощувати чисельність армії, але охочих менше.

Плани наростити чисельність Збройних сил у світі Фото: The Economist

В Ізраїлі служба в армії є центральною опорою держави. Після атак 7 жовтня близько 300 тисяч ізраїльтян залишили цивільне життя й стали в стрій. Нині Ізраїль хоче подовжити термін служби чоловіків до 3 років і збільшити вік призову для резервістів до 45 років.

Водночас у Азії Тайвань має готуватися до можливої війни з Китаєм. У 2022 році Тайбей продовжив військову службу з чотирьох місяців до року. Наразі вони мають лише 169 тисяч бійців особового складу, а в Китаю їх 2 млн. Південна Корея, де військова служба не користується популярністю, проводяться зміни. Термін служби скорочено до 18 місяців, зарплати підвищують, а уряд хоче наймати більше жінок.

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Кому воювати до кінця. Названо головні умови для демобілізації в ЗСУ

У виданні наводять дані опитування Всесвітнього дослідження цінностей, яке протягом років ставить людям одне запитання :"Чи були б ви готові воювати за свою країну?" В Нідерландах, наприклад, тільки 36% населення віком 16-29 років готові воювати за свою державу.

Чи готові ви воювати за власну країну Фото: The Economist

Це частково очікувано. У міру того, як країни стають багатшими, їхні громадяни, як правило, менше прагнуть жертвувати собою заради нації. Німецький політолог Герфрід Мюнклер назвав західні демократії "постгероїчними" суспільствами, де "найвищою цінністю є збереження людського життя" й особистого добробуту.

Також очевидно, що країни типу Німеччини, Японії чи Італії не хочуть воювати, бо були агресорами у світових війнах. Так само Іспанія чи Португалія не бажають воювати через десятиліття диктатури. Виділяється готовністю битися за свою землю Франція — там 58% населення готові воювати. Інші заможні країни типу Данії, Фінляндії, Норвегії чи Швеції також готові воювати. Автори пояснюють це близькістю до РФ.

Рекрутери в армії мають проблеми з наймом людей, бо сучасна молодь має широкий вибір для своєї карʼєри. Їм складно конкурувати з приватним сектором. Тому подекуди використовуються TikTok і блогери для створення роликів про службу в армії.

Нагадаємо, ЗМІ писали, чи може Україна воювати без мобілізації молодших бійців.

Також повідомлялося, що 17 квітня у Великій Британії прогримів вибух на заводі, який ремонтує артилерію ЗСУ.