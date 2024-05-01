До війни працював відеооператором: на Донеччині загинув військовослужбовець Юрій Сілюк

В Інституті Масової Інформації заявили, що Юрій Сілюк став 79 "медійником", який загинув унаслідок російської агресії проти України.

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26 квітня 2024 року в боях на Донбасі загинув військовослужбовець Юрій Сілюк, який до війни працював відеооператором на Волинському телебаченні та Hromadske.Volyn, також співпрацював зі всеукраїнськими телеканалами. Про це повідомив Інститут Масової Інформації.

"У Донецькій області 26 квітня під час бойового завдання загинув військовослужбовець і відеооператор Юрій Сілюк", — ідеться в повідомленні.

Згідно з даними Інституту, Юрій Сілюк став 79 "медійником", який загинув унаслідок російської агресії проти України.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що Сілюк Юрій Юрійович народився 01.06.1974 року. Він був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номер обслуги.

"Солдат Сілюк Юрій Юрійович загинув 26.04.2024 під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Архангельське Покровського району Донецької області", — написав він.

Знайомий загиблого воїна Олександр Лісовий повідомив у Facebook, що Юрій Сілюк загинув, вивозячи товаришів, "не на броні, а в цивільному джипі-пікапі".

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий футболіст Євген Слободяник. Спортсмен з Уманщини Євген Слободяник воював ще в АТО, а після повернення став одним із лідерів команди ветеранів. У чоловіка залишилися дружина та син.