14% абитуриентов провалили ВНО по украинскому языку и литературе

В четверг, 14 июня, экспертная комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определила пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языках. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе на уровне 23 тестовых баллов, по математике - 10, по биологии – 22, по английскому, немецкому, французскому и испанскому языках - 19.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% абитуриентов, по математике - 81%, по биологии - 92%, по английскому языку - 87%, немецкому - 82%; французскому - 86%; испанскому - 88%.

Результаты ВНО по этим предметам будут обнародованы 15 июня.

Напомним, только 26% украинцев смогли твердо ответить, что уверены в невозможности фальсификаций результатов ВНО. 45% украинцев не исключают, что фальсификации возможны. Среди родителей, чьи дети уже проходили оценивание, уровень недоверия выше, чем у остальных опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".