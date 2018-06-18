Две трети пассажиров киевского метро отказались от жетонов

Более 70% пассажиров столичного метро уже не пользуются жетонами.



Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки на своей странице в Facebook



"В оплате преобладают: карточка метро, при пополнении на 50 поездок стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость; банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; карточка киевлянина", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Киевской городской госадминистрации разработали новые виды проездных билетов, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте с 14 июля.

Так, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева при оплате разово составит 8 гривен. Однако, при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.