Бесцельно слонялся по подъезду: в Киеве задержали лже-полицейского (фото)

Неизвестный вел себя странно, местные жители решили вызвать для проверки его личности настоящих полицейских.

В Киеве задержали мужчину, незаконно носившего форменную одежду полиции.

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Как в понедельник, 14 июня сообщает в Telegram пресс-служба Национальной полиции Киева, о подозрительном мужчине сообщили жильцы одного из домов на улице Щекавицкой.

По их словам, мужчина был одет в форменную одежду полицейских, однако вел себе достаточно странно, бесцельно слоняясь по подъезду.

Когда настоящие полицейские прибыли на вызов, мужчина рассказал им, что в этом доме живут его родственники.

"На требование представиться и предъявить удостоверение, он ответил, что в полиции не служит. Жетон на груди мужчины был без номера", – сообщили правоохранители.

Выяснилось, что в этом подъезде на самом деле проживают родственники задержанного, однако объяснить причину, по которой он надел одежду, похожую на форменную, мужчина так и не смог.

На нарушителя составлен протокол по ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины) Кодекса об административных правонарушениях.

[ + – ] Задержанный нарушитель

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