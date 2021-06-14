Бесцельно слонялся по подъезду: в Киеве задержали лже-полицейского (фото)
Неизвестный вел себя странно, местные жители решили вызвать для проверки его личности настоящих полицейских.
В Киеве задержали мужчину, незаконно носившего форменную одежду полиции.
Как в понедельник, 14 июня сообщает в Telegram пресс-служба Национальной полиции Киева, о подозрительном мужчине сообщили жильцы одного из домов на улице Щекавицкой.
По их словам, мужчина был одет в форменную одежду полицейских, однако вел себе достаточно странно, бесцельно слоняясь по подъезду.
Когда настоящие полицейские прибыли на вызов, мужчина рассказал им, что в этом доме живут его родственники.
"На требование представиться и предъявить удостоверение, он ответил, что в полиции не служит. Жетон на груди мужчины был без номера", – сообщили правоохранители.
Выяснилось, что в этом подъезде на самом деле проживают родственники задержанного, однако объяснить причину, по которой он надел одежду, похожую на форменную, мужчина так и не смог.
На нарушителя составлен протокол по ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции Украины) Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее в Одессе задержали двух полицейских, которые открыли бордель и охраняли проституток.
Также в Одессе разоблачили полицейскую, которая продавала кокаин, украденный из вещественных доказательств.
А в Ровно молодой мужчина набросился на полицейских охраны, которые задержали его пьяного друга после избиения человека.