Безцільно вештався в під'їзді: в Києві затримали псевдо-поліцейського (фото)
Невідомий поводився дивно, місцеві жителі вирішили викликати для перевірки його особистості справжніх поліцейських.
У Києві затримали чоловіка, який незаконно носив формений одяг поліції.
Як у понеділок, 14 червня, повідомляє в Telegram пресслужба Національної поліції Києва, про підозрілого чоловіка повідомили мешканці одного з будинків на вулиці Щекавицькій.
За їхніми словами, чоловік був одягнений у формений одяг поліцейських, проте поводився досить дивно, безцільно тиняючись в під'їзді.
Коли справжні поліцейські прибули на виклик, чоловік розповів їм, що в цьому будинку живуть його родичі.
"На вимогу представитися та пред'явити посвідчення, він відповів, що в поліції не служить. Жетон на грудях чоловіка був без номера", — повідомили правоохоронці.
З'ясувалося, що в цьому під'їзді насправді проживають родичі затриманого, проте пояснити причину, чому він одягнув одяг, схожий на формений, чоловік так і не зміг.
На порушника складений протокол за ст. 184-3 (незаконне використання найменування та ознак приналежності до Нацполіції України) Кодексу про адміністративні правопорушення.
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