Более 200 выпускников получили максимальные баллы по ВНО

222 участника внешнего независимого оценивания-2018 получили максимально возможные 200 баллов за тестирование.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий в Facebook.

"Всего у нас 222 участника ВНО, которые получили свои 200", - сообщил Карандий.

По его словам, 12 участников ВНО получили оценку 200 по двум предметам. Всего 24 учреждения общего среднего образования имеют более двух результатов 200 баллов. Такие результаты преимущественно по математике, физике, химии, биологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти половина родителей верят в фальсификацию ВНО

Напомним, в Украине завершилась основная сессия ВНО. Экспертная комиссии при Украинском центре качества образования установила пороговые баллы по истории Украины, географии, физике и химии. Так, пороговый балл по истории Украины составляет 26, по географии - 26, по физике - 12, по химии – 15.

Сегодня участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования еще по четырем предметам. Карточки результатов и бланки ответов по истории Украины, географии, физике и химии размещены на информационных страницах участников.