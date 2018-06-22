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Главная » Общество » Центр притяжения. Чем Украина манит западных кинопродюсеров и звёзд
Центр притяжения. Чем Украина манит западных кинопродюсеров и звёзд
Фото: pre-party.com.ua

Центр притяжения. Чем Украина манит западных кинопродюсеров и звёзд

Президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко — о том, как низкий курс национальной валюты и высокий уровень образованности населения превратили Украину в магнит для людей, работающих в кино

Мария Бондарь - 22.06.18 135
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КТО ОНА

Основатель венчурного фонда TA Ventures, организатор международной ІТ-конференции IDCEE. Internet technologies and Innovations, супруга миллиардера, бывшего вице-премьера Сергея Тигипко

ПОЧЕМУ ОНА

Возглавляет команду Одесского международного кинофестиваля, который проводится ежегодно с 2010 года

Каждый год в Одессу съезжаются кинопроизводители из США, Западной и Центральной Европы. Что они ищут в нашей стране?

— Ищут уникальные проекты, которые будут понятны и интересны зрителю не только в Украине, но и в тех странах, с которыми предполагается копродукция. Некоторые приезжают в поисках площадок для съёмок и хороших команд, с которыми комфортно работать. Съёмки в нашей стране обходятся дёшево. Разница цен в Украине и в любой другой стране Центральной или Восточной Европы 25–50%. При этом у нас бесконечное множество съёмочных локаций, понятный европейцам менталитет. Уровень профессионализма людей, занятых в кинопроизводстве, тоже довольно высок. Не говоря уже о том, что они красивы, умны и талантливы.

Тех, кто ищет проекты в нашей стране, интересует в основном жанровое коммерческое кино?

— Не только. Востребованы самые разные фильмы. Многие хотят, чтобы в центре внимания были общечеловеческие проблемы. Например, связанные с семейными или другими межличностными отношениями. Главное, чтобы тема была близка людям, живущим в разных странах. Зарубежные кинематографисты, так же как и мы, хотят видеть заполненные кинозалы всюду, где будет демонстрироваться фильм. 

Престиж фестиваля не в последнюю очередь зависит от статуса гостей и участников. Не так-то просто, наверное, убедить мировую звезду первой величины прилететь в Украину.

Они очень заняты. Договориться заранее крайне сложно, их планы меняются. Приходится отслеживать перемещения таких людей и вклиниваться в их плотные графики. Бывает, что окончательное подтверждение присутствия звезды мы получаем перед самым началом фестиваля, а то и после. Тут хорошо работает нетворкинг и сарафанное радио. Те, кто приезжал на наш фестиваль раньше, рекомендуют его тем, кого знают. И мы обращаемся к ним, чтобы понять, кто из их круга общения может быть готов принять наше приглашение. Так сценарист и режиссёр Кристофер Хэмптон, собираясь на 7-й фестиваль, советовался с композитором Майклом Найманом, который был на 6-м. Для многих мировых звёзд знакомство с Украиной началось с нашего фестиваля. Для некоторых эта поездка имеет политический смысл, они хотят выразить поддержку стране в сложный для неё момент. Кого-то привлекает феномен ренессанса украинского кино именно в тот период, когда страна оказалась в тяжёлом положении.

"В Украине однозначно есть запрос на IQ movie — кино для людей, которым нужна пища для ума"

У каждого из них были свои причины, чтобы приехать. Малковича, например, интересовал театр постсоветского пространства, система Станиславского и всё, что с ней связано. Рутгера Хауэра привлекла наша активность в сфере IT, он даже захотел сделать свой мини-фестиваль в этой плоскости. Вообще, идея использования информационных технологий в кино очень его занимала, он тогда снимал фильм на мобильный телефон. Изабель Юпер, которая приезжала на Одесский международный кинофестиваль в прошлом году, планировала снимать собственный фильм в нашей стране. Так что в любом случае хотела приехать, осмотреться. Мы воспользовались возможностью. Она, кстати, для нас была идеальной кандидатурой: актриса, режиссёр и продюсер — три в одном. Именно на таких персонах мы стараемся фокусироваться.

Впрочем, звёздные актеры, не выполняющие на съёмочной площадке других функций, нам тоже нужны. Их имена привлекают зрителей-новичков, тех, кто ещё не погружён в мир "умного" эксклюзивного кино. Они приезжают посмотреть на звёзд, но, посещая наши мероприятия, мастер-классы и, конечно, кинопоказы, постепенно вовлекаются в общую атмосферу и открывают для себя другой кинематограф.  90% фильмов из нашей программы вообще не выходят в прокат в нашей стране. В каждом случае на то есть свои причины — нехватка экранов, скептическое отношение прокатчиков, отсутствие денег на продвижение и т. д. Как бы то ни было, большинство картин, составляющих программу фестиваля, в Украине можно посмотреть только у нас. Эксклюзив.

Разве нашу публику приходится приучать к "умному" кино? Прокатчики говорят, что у нас давно нет жёсткого разграничения между рынком массового кино и артхаусом, которое существует во множестве других стран. Массовый зритель охотно идёт на непростые фестивальные картины.

— В Украине однозначно есть запрос на IQ movie — кино для людей, которым нужна пища для ума. Если сравнить заполняемость залов у нас и на фестивалях в других странах, особый интерес украинского зрителя к таким фильмам становится очевидным. К нам приходит очень много зрителей, бывают аншлаги и обидные ситуации, когда зал просто не может вместить всех желающих. Причём речь может идти о достаточно сложном кино. Не страшно, если вначале зритель понимает не всё. Срабатывает эффект погружения, и он начинает оценивать фильм иначе. После каждого следующего просмотра к этой оценке добавляется нечто новое. Регулярное посещение фестивалей меняет вкус — знаю по себе.

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