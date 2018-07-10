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Главная » Общество » Супрун предупреждает: Смартфономания опасна для здоровья

Супрун предупреждает: Смартфономания опасна для здоровья

Супрун предупреждает: Смартфономания опасна для здоровья
Ульяна Супрун / Фото: УНИАН

Глава Минздрава дала советы, как минимизировать вред от мобильных телефонов

10.07.18 76
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Чрезмерное использование смартфонов меняет поведение человека и негативно влияет на здоровье. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Существует даже специфический набор симптомов, например онемение пальцев или нарушения осанки, возникающих из-за того, что мы не отрываемся от телефона часами. Исследования подтверждают негативные эффекты от чрезмерного пользования гаджетами, например, что растут риски возникновения зависимости, нарушения сна и даже появления депрессии", - отметила Супрун.

В связи с этим глава Минздрава предоставила несколько советов, которые помогут уменьшить время пользования телефоном и сохранить здоровье:

1. Не используйте телефон как будильник. Поскольку в таком случае телефон находится рядом с кроватью, появляется соблазн сразу отвечать на не очень важные сообщения или просматривать статус в социальных сетях. Поэтому лучше заменить телефон на обычный будильник, и по возможности даже не оставлять телефон в комнате, где вы спите.

2. Не используйте телефон как часы. Лучше иметь часы на руке, чем постоянно проверять время на телефоне.

3. Отключите уведомления. Они очень часто отвлекают наше внимание. Иногда мы реагируем на одно оповещение, а потом понимаем, что уже долгое время листаем ленту новостей в социальных сетях. Чтобы избежать этого, настройте уведомления наиболее оптимальным образом, например, выключайте их в рабочее время или просто уберите звук.

3. Определите период в течение дня, когда вы не будете вообще касаться телефона, например во время еды, в ванной комнате или во время просмотра фильма или чтения книги.

4. Удалите приложения и профили в социальных сетях, которыми давно не пользуетесь. Это поможет сохранить ваше время и не будет отвлекать внимание на лишние оповещения и звуковые сигналы.

Напомним, сушилки для рук в общественных туалетах собирают большое количество бактерий и микроорганизмов. В связи с этим и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует ими пользоваться. 

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