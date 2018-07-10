Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения определил 114 пляжей по всей Украине, на которых не рекомендуется купаться.
Об этом сообщается на сайте МОЗ.
"114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на результатах исследования воды 22 июня - 5 июля", - указывается в сообщении министерства.
Пляжи загрязнены в 19 областях и Киеве. Полный список можно посмотреть здесь.
Напомним, в Киеве не рекомендуют купаться ни в одном водоеме.