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Главная » Общество » Карта На 114 украинских пляжах нашли кишечную палочку

Карта На 114 украинских пляжах нашли кишечную палочку

<span class="label red">Карта</span> На 114 украинских пляжах нашли кишечную палочку
www.nastol.com.ua

Одесса и область в "черный список" не вошли

10.07.18 82
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Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения определил 114 пляжей по всей Украине, на которых не рекомендуется купаться.

Об этом сообщается на сайте МОЗ.

"114 украинских пляжей и рекреационных зон не рекомендуются для купания, так как в них зафиксировано микробное загрязнение (лактопозитивные кишечные палочки). Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на результатах исследования воды 22 июня - 5 июля", - указывается в сообщении министерства.

Пляжи загрязнены в 19 областях и Киеве. Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, в Киеве не рекомендуют купаться ни в одном водоеме.

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