Детский лагерь под Киевом, где массово отравились дети, закрывают

Частный детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют из-за массового отравления детей.

Об этом Украинской правде сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

"11 июля все дети должны разъехаться... Мы смену закрываем. И не даем разрешения на заезд к тому времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", - сказал он.

По словам руководителя КОГА, решение о закрытии было принято по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором заслушали информацию по ряду системных должностных нарушений и злоупотреблений в лагере.

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По его словам, есть все основания полагать, что наличие бактерий группы кишечной палочки, патогенного стафилококка и патогенной флоры в пищеблоке вызвало массовое отравление среди детей.

Горган заявил о многочисленных нарушениях со стороны администрации и работников медчасти лагеря. В частности, по его словам, к больным детям почти двое суток не пускали медиков, детям поставили неправильный диагноз и, соответственно, их неправильно лечили.

Напомним, 2 июля в детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич Киевской области отравились 12 детей - воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике Школа Дерюгиных. Один ребенок впал в кому. По данным Госпродпотребслужбы, у госпитализированной в тяжелом состоянии девочки предварительный диагноз "энцефалит".

Результаты лабораторных исследований образцов проб и смывов, отобранных в лагере, обнаружили в пищеблоке бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору.