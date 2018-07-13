Угонщик мотоцикла Маси Найема оштрафован на 17 тысяч грн

Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен угонщика мотоцикла Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева, опубликованном в едином государственном реестре судебных решений.
Отмечается, что речь о безработном жителе Киева Антоне Мазуре. Своими действиями он причинил Маси Найему материальный ущерб в сумме 40 тысяч гривен.
Мотоцикл нашли на улице в Киеве и вернули владельцу. Обвиняемый полностью и добровольно признал себя виновным, искренне раскаялся.
Суд утвердил мирное соглашение Маси Найема и Мазура. Стороны согласились с назначением подсудимому наказания в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен.
До вступления приговора в силу осужденный останется под домашним арестом.
Напомним, 11 мая в Киеве угнали мотоцикл Маси Найема. А уже 13 мая полиция задержала угонщика. Задержанный рассказал, что угнал мотоцикл, потому что увидел оставленные ключи.