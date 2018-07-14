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Главная » Общество » Супрун рассказала, что ни в коем случае нельзя делать со сметаной и зубной пастой

Супрун рассказала, что ни в коем случае нельзя делать со сметаной и зубной пастой

Супрун рассказала, что ни в коем случае нельзя делать со сметаной и зубной пастой
Ульяна Супрун / Фото: facebook.com/ulanasuprun

Глава Минздрава перечислила советы на случай солнечных ожогов

14.07.18 901
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Сметану, подсолнечное масло и зубную пасту ни в коем случае нельзя наносить на места солнечных ожогов. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет. Ведь это очень плохая первая помощь при таком ожоге. Тоже самое касается кремов, мазей и пенок на жирной основе, таких как дексопантенол", - написал она.

Супрун добавила, что категорически запрещается обрабатывать места солнечных ожогов средствами на жирной основе (сливочным или подсолнечным маслом), мазями на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим и т.д.), яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами, а также растворами с красителями и зубной пастой.

Глава Минздрава напомнила, что солнечный ожог человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие ожоги бывают разной степени - от легкого покраснения и незначительной припухлости до образования множественных и крупных пузырей. В зависимости от степени ожога помощь тоже нужна разная, от лечения в домашних условиях - до обращения в медучреждение.

Она также перечислила советы на случай солнечных ожогов:

  1. Перенести/перевести пострадавшего в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей.
  2. Охладить обожженные участки водой или приложить на 5 - 10 минут лед или другой холодный предмет.
  3. При наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).
  4. При симптомах общего перегрева - смочить кожу холодной водой, положите на крупные сосуды лед, завернутый в чистую ткань, или холодные компрессы.
  5. После этого поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми препаратами (тримистин, пантестин, мирамистин).
  6. При образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовимы антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление пузырей и усиление боли возможно на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных пузырей более 1 см в диаметре необходимо обратиться в медицинское учреждение.
  7. Пить много жидкости.
  8. Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения ожогов.

Напомним, сушилки для рук в общественных туалетах собирают большое количество бактерий и микроорганизмов. В связи с этим и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует ими пользоваться. 

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