Корью в Украине за неделю заболели более 800 человек

С начала года после осложнений от болезни умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых

За 28-ю неделю 2018 года корью заболели 855 человек – 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4718 человек: 1490 взрослых и 3228 детей), Закарпатской (всего 2868 людей: 528 взрослых и 2340 детей), Ивано-Франковской (всего 2569 людей: 739 взрослых и 1830 детей), Одесской (всего 2008 людей: 996 взрослых и 10-12 детей), городе Киеве (всего 1810 людей: 1110 взрослых и 700 детей) и Тернопольской (всего 1329 людей: 513 взрослых и 816 детей) областях.

С начала года после осложнений от кори умерло двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

"Корь – опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельным последствиям. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска.

Защитить от болезни может только вакцинация", – подчеркнули в Минздраве.

Напомним, вакцину от кори бесплатно получат врачи, учителя и студенты.