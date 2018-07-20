Тело напрокат. Как Украина стала одним из мировых центров суррогатного материнства

Украина — один из мировых лидеров по услугам суррогатного материнства. Фокус выяснял, кто и за сколько готов вынашивать чужого ребёнка и почему государство никак не регулирует этот бизнес

"Хочу помочь бездетной паре". Я просмотрела уже десятки объявлений от потенциальных суррогатных матерей. Почти все они однотипны: имя, возраст, наличие собственных детей (это важный пункт: во-первых, показатель того, что женщина может выносить здорового ребёнка, а во-вторых, как объясняют психологи, говорит о том, что у неё реализован материнский инстинкт и она вряд ли будет претендовать на выношенного малыша), есть ли опыт сурматеринства, было ли кесарево. Краткая информация для семей, которые не могут иметь собственных детей и ищут живой инкубатор. И тут это "хочу помочь". Такой по-человечески добрый посыл, как бы отодвигающий на задний план финансовую подоплёку отношений между двумя мамами — биологической и суррогатной.

Именно ей, 24-летней Нине (имя изменено), я и пишу сообщение в Viber под видом потенциальной клиентки, на ходу придумывая собственную легенду. Но женщина не задаёт никаких вопросов — ни обо мне, ни о том, почему я якобы нуждаюсь в услугах "гестационного курьера" (так официально называются сурмамы). Первым делом она высылает мне фотографии. Вот она сама, невысокая полноватая блондинка, обнимает пухленькую девочку и озорного на вид мальчугана. Это её собственные дети — дочке 6 лет, сыну 4 года. На втором снимке они уже одни, улыбаются в камеру, сидя на детском квадроцикле. Следом шлёт результаты УЗИ — мол, здорова и может рожать.

Вечером мы созваниваемся с Ниной. У неё жёсткий и совсем не молодой голос уставшей от всего женщины. Говорит, что сама из Донецка, но четыре года назад из-за войны переехали в Харьков, есть гражданский муж и "нет, он не будет против, он полностью поддерживает". Выясняется, что для неё это не первая попытка стать сурмамой, но прошлая, восемь месяцев назад, окончилась неудачей.

"Мне плохих эмбрионов подсадили, — уточняет она. — Врач сказал, что они погибли во время заморозки. Но, к сожалению, у меня в договоре с родителями была прописана только одна попытка".

К слову, её объявление я нашла на российском форуме (многие россиянки ищут сурмаму именно в Украине, где эти услуги для них обходятся гораздо дешевле), поэтому интересуюсь, готова ли она к переезду на время беременности, в Крым, например. Нина без проблем соглашается и обещает, что детей с собой брать не будет.

Напоследок спрашиваю о цене. Мой потенциальный ребёнок обойдётся мне в 15 тыс. евро, плюс ещё 400 евро нужно выплачивать ежемесячно во время беременности. Предложение выгодное — в хорошем киевском центре сурматеринства эта же услуга будет стоить порядка 19 тыс. евро.

Техника и жизнь. Экстракорпоральное оплодотворение и "гестационный курьер" дают возможность иметь ребёнка женщинам, которые не могут забеременеть

Легальные, но бесконтрольные

"Выездные программы сурматеринства в Китае. Гонорар — от $25 тыс.". "Срочно нужны сурмамы в Албанию. Гонорар — $13 тыс.". "Ищем сурмаму до 36 лет. Программа в Киеве. Оплата 10 тыс. евро". Интернет забит предложениями для "гестационных курьеров". Многочисленные агентства — посредники между сурмамами и биологическими родителями предлагают юридическую и психологическую поддержку той и другой стороне, "гарантированный результат" и прозрачную финансовую деятельность. А вот с журналистами общаться наотрез отказываются.

В одной из солидных дорогих компаний девушка из call-центра максимально вежливо, но непреклонно объясняет, что "вся информация строго конфиденциальна" и поэтому побеседовать никто из сотрудников со мной не может. Даже юридические аспекты программы выяснить не удаётся.

Учитывая, что собственно медицинские услуги такие фирмы-прослойки не оказывают (для этого они заключают договоры с клиниками, куда и перенаправляют своих клиентов), никаких лицензий им получать не нужно. То есть Министерство здравоохранения Украины их работу никак не отслеживает. Открещивается от них и Министерство социальной политики, чиновникам которого тоже нет дела, для кого рожают украинские женщины.

В неофициальных беседах госслужащие называют тему "глухой". Все знают, что такого вида услуги в Украине широко представлены, более того — они абсолютно легальны, но, по сути, эта сфера практически никак и никем не контролируется. На сегодняшний день Украина является одним из мировых лидеров по суррогатному материнству, потому что у нас это законно и дёшево. Правда, этого вам не скажут ни в Минздраве, ни в Минсоцполитики, поскольку у них нет статистики по количеству суррогатных матерей, то есть официально это никак не подтверждено. Но об этом рассказывают сами "гестационные курьеры", которым не приходится особо напрягаться, чтобы найти биородителей, да и представитель центра, с которым нам всё же удалось поговорить (об этом ниже), уверяет: иностранцы, особенно из тех стран, где суррогатное материнство запрещено, — например, Испании, Японии, Аргентины, Бразилии, массово едут в Украину за детьми.

Многие россияне ищут сурмаму в Украине, где эта услуга для них обходится гораздо дешевле, чем в РФ

Вопрос о законодательном регулировании также ставит чиновников в тупик: Минздрав предоставил Фокусу ссылку на нормативную базу, но комментировать, есть ли необходимость в её оптимизации, в ведомстве не стали. В законодательном поле суррогатное материнство регулируется двумя основными документами — Семейным кодексом и приказом Минздрава о применении вспомогательных репродуктивных технологий. В этом документе достаточно чётко оговорены права обеих сторон. В том числе прописывается, что "ненастоящая" мама, в матку которой подсаживают чужой эмбрион, полученный при помощи технологий экстракорпорального оплодотворения, никоим образом не может претендовать на статус матери её родного ребёнка. После рождения малыша биологическим родителям не нужно проходить процедуру его усыновления, они изначально указываются в его свидетельстве о рождении. Впрочем, свои права есть и у сурмамы — в законе прописано, что она может во время беременности вести тот образ жизни, который считает приемлемым для себя (если это не вредит ребёнку, конечно). Также она не обязана жить с родителями малыша, если сама этого не захочет.

Все же финансовые вопросы обычно подробно прописываются в юридическом договоре. В том числе здесь оговаривается, что если попытка заканчивается неудачей (вынужденное прерывание беременности по медицинским показателям, выкидыш и т. д.), родители всё равно несут обязательства перед сурмамой и возмещают ей все расходы. Если же контракт нарушается, то это, соответственно, влечёт за собой судебное разбирательство. Но никто из собеседников не смог вспомнить таких примеров.

Интересно, что если женщина официально замужем, то супруг обязательно должен подписать документ, в котором говорится, что он не против её участия в программе и не будет претендовать на ребёнка. В итоге некоторые центры-посредники, желающие избежать лишних проблем и дополнительных юридических процедур, изначально сотрудничают лишь с одинокими сурмамами. В результате нередки случаи, когда украинки специально разводятся, чтобы у них была возможность подписать договор с агентством.

Если с родителями-заказчиками что-то случается во время беременности "гестационного курьера", ребёнка после рождения должен забрать член семьи, тоже указанный в контракте.

"Это работа, не более того"

Жизнь 32-летней харьковчанки Ольги не назовёшь особо примечательной. Повар-кондитер по образованию, но работает секретарём, счастливый брак, двое любимых детей — 10 и 9 лет, в общем, всё как у всех. За одним небольшим исключением — она дважды суррогатная мама.

Соглашаясь на вынашивание чужого ребёнка, украинки могут заработать около $15 тыс.

Первую "не свою" девочку она выносила в 2010 году, когда сурматеринство в Украине ещё не было так распространено. "Я год на это решалась, обдумывала все за и против, — рассказывает женщина. — Советовалась с мужем. И, думаю, если бы он не поддержал, я бы на это не решилась, но он согласился, и я пошла в агентство".

Говорит, что в специализированных центрах с сурмамами обязательно работают психологи, но, по сути, они им не нужны. На её памяти только одна женщина сильно нервничала во время беременности и то лишь потому, что переживала — отдадут ли ей после родов всю оговоренную в контракте сумму.

Через четыре года Ольга решила повторно предложить свои услуги по вынашиванию ребёнка. На этот раз стала действовать сама, не обращаясь к посредникам. На объявление в интернете быстро откликнулась семейная пара, и женщина родила здорового мальчика. "Они вообще никак не пытались меня контролировать — что я ем или как часто гуляю, — вспоминает собеседница. — Но мы перед подсадкой эмбриона очень долго общались, и у биологических родителей была возможность узнать, что я за человек, так что они мне полностью доверяли".

Если же договор заключается через центр, то обычно у суррогатной матери есть свой куратор, который может в любое время прийти к ней домой и проверить, не курит ли она, не употребляет ли алкоголь. Однако когда контракт заключается напрямую между родителями и курьером, отследить это никак не могут.

Обе семьи, которым харьковчанка помогла стать родителями, не из Украины: одна пара из Германии, вторая из России. Несмотря на то, что внешние данные сурмамы никак не могут повлиять на формирование малыша, семьи-заказчики тщательно отбирают своего гестационного курьера. Это психологический момент — никто не хочет, чтобы его малыша вынашивала какая-то малоприятная особа.

"Мы до сих пор общаемся с родителями, для которых я выносила малышей, поздравляем друг друга с праздниками, они мне их фотографии шлют", — объя­сняет собеседница и добавляет, что самое главное — это относиться к этому как к работе, не более того. Сама Ольга никаких материнских чувств во время беременности не испытывала: "Ты изначально знаешь, что это не твои дети, всё очень просто".

Я спрашиваю о причинах, побудивших её пойти на подобный шаг. Отвечает не задумываясь: "Материальный вопрос". В сантименты не впадает, о помощи бездетным парам не рассказывает, зато вспоминает о своих погодках. "У меня двое детей, мне о них думать надо. А мы за эти деньги дом построили", — спокойно рассуждает Ольга.

Инфографика: Елизавета Букреева

Кроме мужа, молодую женщину поддержали и родители. А вот брату она так и не решилась открыться, они с ним не настолько близки, да и осуждения с его стороны боялась. Перед друзьями и знакомыми тоже не афиширует, откуда в семье берутся большие суммы денег. Признаётся, что в украинском обществе чаще всего замечает негативное отношение к суррогатному материнству, но считает, что люди просто не понимают сути этой программы.

А сейчас Ольга как раз ищет новых биологических родителей, уже разместила объявления в Сети. За свои услуги просит $15 тыс. Объясняет, что в агентстве получила бы ровно половину от этой суммы — остальное посредники оставляют себе. Хотя фирмы тщательно проверяют клиентов, отсеивая таким образом мошенников и недобросовестные пары, которые могут "кинуть на деньги", прописывая договор исключительно под себя. Но сурмама таких афёр не боится, надеется, что собственный опыт позволит ей избежать любых рисков.

Жертвуя собой

"Знаете, что пугает больше всего? Сурмамы относятся к этому слишком легко, они вообще не испытывают никаких морально-этических переживаний по этому поводу", — говорит мне в трубку психолог одного из столичных центров сурматеринства. Официально комментировать свою работу в фирме-посреднике она не может, поэтому также попросила в статье изменить имя, так что назовём её Лариса Коваль.

По сути, роль психолога в таких центрах, да и вне их, играют сами женщины, готовые сдать матку в аренду на девять месяцев. По словам Ларисы, существуют многочисленные группы в Viber’e, в социальных сетях, где сурмамы обмениваются опытом, описывают риски договоров.

Собеседница уверяет, что большой ошибкой будет думать, что на такую программу идут лишь забитые сельские девушки. "Многие из них с высшим образованием, умные и амбициозные, но они рассуждают так: где ещё в Украине можно заработать такие деньги за год?" — уточняет она.

"Ты изначально знаешь, что это не твои дети, всё очень просто"

Ольга, суррогатная мама

За время работы с гестационными курьерами психолог поняла, что многие женщины таким образом приносят себя в жертву — семье, своим детям или престарелым родителям. "Поразительно, но они часто даже не оставляют эти деньги себе, зарабатывают на лечение для других, либо покупают на эти деньги что-то для близких. Эти гонорары растекаются вокруг, а сами девочки ничего не получают — вот такой парадокс!" — делится своим выводом Лариса.

Психолог добавляет, что некоторые украинки, решившиеся выносить ребёнка для других людей, очень боятся осуждения общества и делают всё для того, чтобы никто из окружения не узнал о программе, вплоть до того, что переезжают в другие города на время беременности. Тем не менее суррогатное материнство становится в Украине всё обыденнее. И пока министерства не могут разобраться между собой, кто и как должен быть за это ответственен, всё больше украинок согласны оказывать подобные услуги.

Вне закона

На днях Нацполиция опубликовала информацию о преступной группировке, которая под видом клиники репродуктивных технологий BioTexCom по поддельным документам вывозила младенцев за рубеж. Подробности дела (например, с какой целью и куда именно увозили рождённых суррогатными матерями малышей) правоохранительные органы пока не разглашают, аргументируя это тем, что следствие продолжается. Полицейские не называют точного количества вывезенных детей, но, по всей видимости, речь идёт о нескольких сотнях, так, по крайней мере, сказано в пресс-релизе МВД.

В то же время никаких плановых или внеплановых проверок многочисленных украинских центров суррогатного материнства полиция не проводит. Об этом Фокусу рассказал заместитель начальника Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полковник Олег Рыкун. "Анализ законности деятельности этих центров или клиник проводится только в ходе уголовного производства", — уточнил он.

В Нацполиции признаются: действующее украинское законодательство в сфере сурматеринства нуждается в доработке, но это, по словам полковника, относится к компетенции Минздрава.