В биографический фильм об диссиденте Василии Стусе вернут сцену суда с участием Виктора Медведчука, который выступал защитником в процессе над поэтом. Об этом говорится в сообщении на официальной странице фильма в Facebook.

"Сцена суда была удалена из последних драфтов сценария вместе с еще двумя десятками сцен. В частности, после разговора с сыном поэта (Дмитрием Стусом, - ред.)", - говорится в сообщении.

Также авторы фильма отмечают, что еще одной причиной удаления сцены с Медведчуком стало желание избежать использования памяти о поэте, как инструмента политической борьбы в разгар предвыборной кампании.

"Впрочем, понимая общественную значимость темы, учитывая количество просьб со стороны общественности вернуть сцену в фильм, мы за последние сутки собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность почтить общественный запрос на присутствие в художественной картине о поэте эпизода суда с участием его адвоката. Мы признаем, что, удаляя с последнего драфта сценария в том числе и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества. Мы благодарны украинцам за внимание к нашему проекту и уверены, что с такой силой гражданского общества, как в Украине, мы способны победить любые невзгоды", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время сцену доснимут, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом", - подытожили авторы фильма.

Напомним, вчера актер актер Геннадий Попенко в Facebook сообщил, что из сценария фильма о Стусе удалили все упоминания о Медведчуке, который выступал защитником в процессе над поэтом. По его словам в первоначальном варианте сцена с участием адвоката присутствовала, но потоп ее без предупреждения вырезали.

Он добавил, что, по словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом.

Продюсер ленты Артем Денисов подтвердил в комментарии Украинской правде удаление этой сцены. При этом он назвал фейком информацию о звонке из администрации Медведчука и объяснил это решение большим хронометражем ленты.

Фильм о жизни Василия Стуса снимается по контракту Госкино с компанией "UM-GROUP". Он должен выйти на экраны в 2019 году. Фильм рассказывает о последних днях жизни поэта и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

Во время судебного процесса над диссидентом в 1980 году Виктор Медведчук. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.