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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Романа Зозулю публично поддержали игроки его испанской команды

Видео Романа Зозулю публично поддержали игроки его испанской команды

<span class="label red">Видео</span> Романа Зозулю публично поддержали игроки его испанской команды
Игроки "Бетиса" во время пресс-конференции / Фото: официальный сайт клуба

Заявление футболистов севильской команды появилось на официальном сайте клуба

02.02.17 517
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Футболисты "Бетиса" публично поддержали нападающего Романа Зозулю после скандально сорванного трансфера украинца в "Райо Вальекано" из-за ложных обвинений фанатов последнего в нацистских взглядах игрока.

Заявление игроков севильского клуба появилось на его официальном сайте, где также опубликовано фото собравшихся вместе футболистов, растиражировано рядом СМИ.

"Мы здесь, чтобы выразить возмущение тем, что пережил наш партнер по команде Роман Зозуля в последние часы. Это публичное линчевание игрока, чей профессионализм и личное поведение с момента появления в команде безупречны", - говорится в тексте заявления.

Футболисты "Бетиса" осудили обвинения, которым подвергся украинец, и напомнили, что происхождение этих обвинений связано с ложными новостями о значении футболки, в которой тот прибыл в Севилью. По их словам, каждый в команде мог оказаться жертвой подобного обращения.

Игроки добавили, что знают о мерах, которые принимает Федерация футбола Испании для защиты их одноклубника и обеспечения ему гарантий в максимальной безопасности.

Кроме того, они выразили надежду, что все организации, которые должны отвечать за положительное восприятие испанского первенства, примут необходимые меры, чтобы имидж чемпионата не был испорчен неприемлемым поведением людей, которые выступают против ценностей футбола.

"Каждый должен понять, как легко нанести вред безо всякой причины. Выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все - Зозуля", - говорится в заключение обращения.

Напомним, Зозуля отверг обвинения ряда фанатов "Райо Вальекано", которые противились его переходу из "Бетиса" из-за якобы нацистских взглядов футболиста. Нападающий отметил, что не имеет связей с нацистскими организациями, а занимается исключительно волонтерством для украинской армии.

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