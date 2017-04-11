Национальная сборная Украины по футзалу пробилась на Евро-2018

Решающий мяч в игре с хорватами был забит за три минуты до конца встречи

Сборная Украины по футзалу завоевала прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы-2018.

В отборочном турнире, который проходил в Киеве, украинская команда одержала три победы в трех поединках, поочередно обыграв Бельгию (1:0), Черногорию (4:2) и Хорватию (2:1).

Перед заключительным матчем с хорватами обе команды имели в активе по шесть очков, поэтому победитель получал прямую путевку на Евро в Словению. Отметим, что Хорватию устраивала и ничья, Украине же нужна было только победа.

Решающий мяч сборной Украины был забит за три минуты до конца встречи - его на свой счет записал Владимир Разуванов.

Напомним, Испания выиграла финальный матч чемпионата Европы 2016 года, обыграв команду России со счетом 7:3.