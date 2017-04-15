Женская сборная Украины по баскетболу вошла в ТОП-3 рейтинга FIBA. Об этом сообщает FBU.
Мужская сборная Украины U-18 возглавляет мировой рейтинг, а девушки находятся на седьмой позиции.
Относительно взрослых сборных, то мужчины восьмые, а женщины – третьи.
Рейтинг сборных зависит от количества турниров, проводимых на территории той или иной страны, а также количества игроков, что принимают участие в любых турнирах под эгидой FIBA, как в Украине, так и за ее пределами.
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Рейтинг национальных сборных U-18 (юноши)
Рейтинг национальных сборных U-18 (девушки)
Рейтинг национальных сборных (мужчины)
Рейтинг национальных сборных U-18 (женщины)